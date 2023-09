Tras el fallecimiento de Silvina Luna, relacionan a Aníbal Lotocki con la muerte de Ricardo Fort

Tras el fallecimiento de Silvina Luna hace una semana, los pedidos de justicia han estado presente tanto en las redes sociales, como en manifestaciones que han tenido lugar frente a la casa de Aníbal Lotocki. Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa, entre otros de los expacientes del cirujano acusado por mala praxis, han hecho sentir su voz y su preocupación por su salud.

Este jueves se hizo viral un clip de Tiktok, donde se puede ver un extracto de una entrevista que dio el artista uruguayo Raphael Dufort, quien también pasó por el quirófano de Lotocki, en el ciclo de espectáculo uruguayo “Algo Contigo” (Canal 4), donde aseguró que Ricardo Fort habría muerto por culpa del polémico médico.

El video publicado por la cuenta de Tiktok GroteBroer se puede ver a Dufort asegurando: “Ricardo Fort no murió de otras cosas que él tenía, que yo no voy a decir. Fort tenía este producto en todo el cuerpo, él se puso en los talones para tener 4 centímetros de alto”.

“Tenía en los pechos, tenía en todo el cuerpo. Fort se murió de esto, lo que pasa es que no lo van a decir. Fort tenía este producto en todo el cuerpo, en las pantorrillas, en los muslos, en todo. Él se murió de esta situación”, agregó Dufort, haciendo referencia al metacrilato.

En el programa de televisión le respondieron a Dufort que Ricardo Fort tenía el dinero suficiente para operarse con médicos de gran renombre, a lo que el actor uruguayo señaló que el tema no habría sido por dinero. “Nadie se las iba a hacer. No existe la magia, chicos. Hay famosas prótesis que se ponen en todas las partes del cuerpo, pero son probadas... Están por arriba o por abajo del músculo, no por dentro. Nadie se las iba a hacer”, sentenció.

La historia de Raphael Dufort con Aníbal Lotocki

El actor se reunió con Aníbal Lotocki en 2008, cuando estaba buscando que este le hiciera correcciones en la operación que se había hecho en la nariz. El cirujano le sugirió usar metacrilato como “relleno” en unas zonas de su cuerpo que no lo tenían conforme.

A Dufort le pareció una buena alternativa porque estaba por estrenar la revista “Boom” y no tenía demasiado tiempo para ir a entrenar. Entonces, accedió a la sugerencia de Lotocki y se hizo esa intervención también, aplicando este “relleno” en sus piernas y brazos.

El actor contó detalles de su situación tras el fallecimiento de Silvina Luna en el noticiero uruguayo Telemundo (Canal 12), asegurando que tiene los mismos problemas renales que la modelo y que tiene que tomar un medicamento para controlar los niveles de calcio en la sangre que le producen dolores “impresionantes” de cabeza. “Mi situación puede producir un ACV o un infarto”, dijo.