La abogada de Aníbal Lotocki culpó a Silvina Luna por no seguir el postoperatorio

En medio de la causa contra Aníbal Lotocki por el fallecimiento de Silvina Luna, Ileana Lombardo (abogada del cirujano) responsabilizó a la modelo por no haber seguido las instrucciones postoperatorias que supuestamente le había proporcionado Aníbal Lotocki.

La abogada defensora generó controversia y se involucró en un acalorado enfrentamiento con el presentador y los miembros del panel en el programa “Bien de Mañana”, donde protagonizó una tensa charla con el equipo de Fabián Doman luego de que se frenara la autopsia del cuerpo de Silvina Luna a pedido de su abogado Fernando Burlando.

Horacio Cabak le preguntó a Lombardo qué justificación tiene Lotocki para las muertes de la modelo, Mariano Caprarola y Rodolfo Cristian Zárate, además de las distintas enfermedades que sufrieron otras expacientes como Gabriela Trenchi.

“La insuficiencia renal de Luna que padecía y por la que estuvo bajo tratamiento no es consecuencia de la implantación del producto”, respondió la abogada. También indicó que, si bien no niega la hipercalcemia, ella desconoce qué pasó en el Hospital Italiano cuando Silvina estuvo internada.

Silvina Luna posee un departamento en Puerto Madero

“Nosotros pedimos que secuestraran la historia clínica del Hospital Italiano al día de hoy todavía no la pudimos visualizar, o no contestaron o no la digitalizaron en el sistema”, reconoció. Y luego agregó: “Lo que decimos es que esa insuficiencia renal no es consecuencia de la implantación del producto y esto se demostró en un proceso judicial”.

Ileana Lombardo dijo que Silvina Luna no siguió las recomendaciones de Lotocki

Otro de los panelistas de Bien de mañana sacó a Lombardi de la causa judicial y quiso saber, a nivel humano, qué opinaba sobre las recomendaciones que le envió Lotocki a Luna cuando ella le manifestó por mensaje los fuertes dolores que tenía en sus glúteos.

“Un paciente que se sometió a una cirugía de esas características, no se puede subir a un avión y estar 20 horas sentada en ese viaje. Un perito del cuerpo médico forense dijo que el respeto de las recomendaciones médicas luego de cualquier acto quirúrgico era fundamental para evitar riesgos de cirugías posteriores”, lanzó la letrada.

Y luego agregó: “Después de esta cirugía hay que someterse a un tratamiento de drenaje linfático para favorecer al proceso de desinflamación y que esto pueda ocurrir más rápido. Luna hizo un viaje a los cuatro días de su cirugía contra recomendación médica”.

Silvina Escudero se molestó con la respuesta de Ileana y preguntó si esas recomendaciones estaban por escrito porque los únicos registros que se conocen hasta ahora son los chats entre el cirujano y la modelo, pero la abogada no respondió nada al respecto.

“(Vicky) Xipolitakis sufrió una caída ensayando en el teatro y después una caída andando en patines. Un médico que declaró, también en el juicio, dijo que los golpes podían propiciar la formación de granulomas. Los golpes en la zona próximos o casi inmediatos al haberse realizado la cirugía”, ejemplificó la entrevistada.

“Doctora, continuando su lógica que es impecable desde lo jurídico: Si te operas con Lotocki no te caigas... Porque cualquier persona se puede caer”, lanzó Doman. “Ay chicos, no digan eso... Realmente me parece un absurdo”, lanzó la abogada. “Escucharla a usted es absurdo”, lanzó Escudero.

Le preguntaron a la abogada de Lotocki si se operaría con él y esto respondió

“Supongamos que Lotocki puede volver a trabajar, ¿usted se operaría con Lotocki?”, buscó saber Doman. “Es una pregunta absolutamente impertinente porque no suma ni resta a la causa. ¿Qué importancia tiene si yo me sometería a una cirugía con Lotocki? ¿Qué se pretende investigar con esta pregunta?”, reprochó la abogada.

Ileana Lombardi, la abogada de Aníbal Lotocki, tuvo un fuerte cruce con Fabián Doman (Collage web)

Doman le explicó que a él le sorprende que no confíe en su cliente, ya que cree en él. “¿Por qué te lo tendría que contar a vos? No estoy entendiendo. Si me tengo que hacer una cirugía, evaluaría con quién”, determinó.