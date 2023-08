Murió Silvina Luna: cuál es la situación de Aníbal Lotocki, el “cirujano de las famosas” acusado por mala praxis

La actriz y modelo Silvina Luna murió a los 43 años, tras permanecer 79 días internada debido a complicaciones de salud surgidas como consecuencia de la cirugía estética a la que se sometió hace una década y por la que denunció al médico Aníbal Lotocki conocido como el “cirujano de las famosas”.

El fallecimiento de la actriz, que se encontraba alojada en el Hospital Italiano, fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y por el abogado Fernando Burlando.

Nacida el 21 de junio de 1980 en Rosario, Luna se destacó por su labor como modelo y actriz, aunque su vida cambió cuando se sometió a una cirugía estética a cargo del cuestionado Aníbal Lotocki y que derivó en una insuficiencia renal aguda.

Cuál es la situación actual de Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki fue inhabilitado de manera provisoria para ejercer su profesión. Lo definió la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal tras la denuncia realizada por Pamela Estefanía Sosa.

Este dictamen es de carácter cautelar, hasta tanto se resuelva de forma definitiva su situación en esta causa.

En el documento publicado, la Justicia asegura que “la pena de inhabilitación se fundamenta, principalmente, en motivos preventivos especiales y tiene la finalidad de impedir la reiteración de conductas riesgosas, de modo que sea posible neutralizar la incompetencia o abuso que el individuo ha exhibido en la realización de determinada actividad, en el ejercicio de la cual se ha comprobado que ha cometido algún hecho delictivo”.

De qué se lo acusa a Aníbal Lotocki

El médico fue denunciado por mala praxis por Silvina Luna, sino también por otras víctimas, como Pamela Sosa (su exesposa), Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

También se sumó a la denuncia la familia de Rodolfo Cristian Zárate, un paciente que murió en medio de una intervención que le hizo este cirujano.

Silvina Luna se realizó una cirugía once años atrás y al salir comenzó a preocuparse por su estado de salud. En TN Central mostraron los mensajes que ella le envió a Lotocki.

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola”, le escribió la modelo y agregó: “Donde me rellenaste, tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme”.

“No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”, fueron las palabras que tuvieron.

Silvina Luna denuncia haber sufrido mala praxis por parte de Aníbal Lotocki Foto: Instagram

El 30 de julio de 2012, la actriz volvió a contarle su temor ante los dolores que sentía: “Los pinchazos siguen. Tengo algo duro alrededor del muslo. ¿Se pudo haber encapsulado?”.

Por su parte, el médico cirujano le respondió vía mensaje: “Lo que sentís es parte de la cicatrización”. Asimismo, le dijo: “Necesitas masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”.

La causa contra Aníbal Lotocki

Pamela Estefanía Sosa, actriz y expareja del médico, impuso un recurso de casación para que la Justicia le impidiera al cirujano seguir atendiendo a personas.

Aníbal Lotocki está condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer sus funciones por la causa en su contra iniciada por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis por “lesiones graves”.

“Lamentablemente, tuvo que pasar esto para que la Justicia se mueva otra vez”, dijo Pamela en referencia a la salud de Silvina Luna.

“Es 99 por ciento seguro que nos dan lugar al pedido que hicimos con (Fernando) Burlando. Pero hasta que esté la sentencia firme lo más correcto sería inhabilitarlo”, había declarado días antes.

Las vedettes exigen que Lotocki no pueda ingresar más a un quirófano. “Nosotros ganamos el juicio, está condenado. Le quedan pocos días de libertad”, concluyó