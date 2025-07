Puntaltense padece una enfermedad hematológica grave y vende rifas para pagar su tratamiento

Florencia Florice tiene 26 años y vive en Punta Alta. Sufre una enfermedad hematológica grave y fue operada del bazo. No llega a cubrir los gastos de los tratamientos.

La joven sacó a la venta una rifa por un valor de 3 mil pesos y sortea el 18 de Julio, más de 20 premios. Entre ellos un perfume Natura, billetera, buzos, torta matera, entre otros.

Si querés colaborar Alias: florencia.florice (Florencia Rocío Florice) o comunicarse al 291-4351591.

“Hace cinco años que tengo la enfermedad y es muy compleja, es algo autoinmune que no tiene cura y por error ataca el cuerpo, mis plaquetas son súper bajas y poniendo en riesgo constante mi vida porque me puede agarrar una hemorragia interna. Me hicieron muchísimos tratamientos y una operación y no funcionó”, indicó Florencia.