Del picante cruce por el clásico rosarino a forjar una amistad: así despidió Carolina Losada a Silvina Luna

La tristeza enluta al mundo del espectáculo y a la sociedad en general, porque la lucha de Silvina Luna impactó en todos. Tristemente, este jueves 31 de agosto se confirmó la muerte de la modelo y en medio de tanto dolor, son muchos los famosos que la despiden en las redes sociales, entre ellos Carolina Losada, que antes de saltar a la política compartió varios programas con ella.

Rivales en el fútbol, porque la Senadora es hincha de Newell’s y Luna de Rosario Central; ambas forjaron una amistad gracias a sus trabajos en la tele y la coincidencia de ser rosarinas. “Hasta siempre, Silvi. Ojalá se haga justicia”, escribió Losada en su cuenta de Instagram junto con una foto de las dos.

Carolina Losada y la sentida despadida a Silvina Luna

“Así como en la Foto, siempre, amiga. Fuiste una gran persona. Estoy segura de que te gustaría escuchar eso de vos”, comenzó diciendo Losada, una de las primeras en manifestarse en las redes tras confirmarse la muerte de la modelo.

Al mismo tiempo, la definió como una “buena compañera de trabajo, aventurera incansable. Con ganas de aprender y vivir. Siempre una palabra afectuosa y dulce, de buena onda en los momentos difíciles. Divertida”.

Carolina Losada despidió a Silvina Luna en las redes sociales. Foto: Instagram

“Con esa mirada tan linda, pero al mismo tiempo con un dejo de tristeza y melancolía”, se manifestó angustiada y aseguró: “Voy a recordar nuestras charlas de camarín, nuestra pelea en cámara tan graciosa y de pura rosarinidad, el dolor de tu lucha y el amor incondicional a los tuyos”.

La picante “pelea” entre Carolina Losada y Silvina Luna por el clásico rosarino

La funcionaria menciona una pelea graciosa con Silvina, y ese momento se trasmitió en vivo. Las amigas, que no comparten equipo, estaban en el programa Incorrectas, conducido por Moria Casán en 2018. Rosario Central le ganó a Newell’s por 2 a 1 y Luna disfrutó el triunfo en la cara de su compañera.

“Pará, yo te lo explico, hay algo que es el código del hincha. O sea, los buenos hinchas tienen códigos. ¿Qué significa? Cuando vos tenés un compañero o tenés alguien conocido que es hincha fanático de algún equipo, vos no lo cargas el momento de calentura. Eso es código del hincha. Tampoco puedo pretender que tenga código de hincha alguien que no sea hincha”, comenzó Losada.

Estas palabras hicieron que Silvina retruque: “Caro se bajó de la promo, se fue muy ofendida del estudio, no terminó de hacer lo que tenía que hacer en el trabajo, y bueno, nada. Tenés 40 pirulos, tampoco es para que te calientes por un partido de fútbol”. Ahí nomás se metió Moria: “Qué tiene que ver tirarle la edad”.

“Si querés yo te tiro con tus cirugías. O sea, me parece que no tiene nada que ver lo que estás diciendo”, contraatacó Losada, a lo que Luna respondió sin vueltas: “Lo que vos quieras”.

“No sé qué es el código del hincha, yo cuando pierdo me cago de risa porque a mí me encanta joder, entonces me la banco. Ya está, a llorar al campito, ganó Central 2 a 1″, concluyó Silvina Luna.