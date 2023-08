Silvina Luna: de su paso por el quirófano a su lucha contra los estereotipos en el modelaje y las redes sociales

Silvina Luna falleció en las últimas horas luego de haber pasado los últimos meses luchando por su vida en terapia intensiva por las complicaciones que sufrió a raíz de la mala praxis en las operaciones realizadas por Aníbal Lotocki.

Silvina Luna para el infarto en Divas Play. Foto: Instagram.

La vida de Silvina Luna estuvo marcada por los momentos difíciles que tuvo que atravesar en una de sus operaciones. Durante su paso en “El Hotel de los Famosos”, la modelo aseguró: “Claramente, me arrepiento de haberme operado, de haber buscado la belleza a un nivel de exigencia extremo y poniendo en riesgo mi salud. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría porque me cambió la vida para siempre”.

Silvina y Martín en "El hotel de los famosos" Foto: El Trece

Silvina Luna hacía referencia a la operación que le hizo Aníbal Lotocki y al que denunció por mala praxis, ya que le inyectó metacrilato en los glúteos, generándole secuelas complicadas y permanentes en su salud.

En 2010, Luna decidió quitarse algo de grasa corporal por medio de una liposucción y agregársela en la cola para darle más volumen. Como con el tiempo esta se reabsorbe, la sugerencia del cirujano plástico fue adicionarle metacrilato para lograr un relleno irreversible.

Silvina Luna

“Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”, comentó en un posteo.

Silvina Luna contó que está internada por problemas en sus riñones.

Los ingresos a internación de Silvina Luna

En junio del año pasado, Silvina Luna tuvo que ser internada en el Hospital Italiano por una infección provocada por una bacteria que ingresó en su cuerpo tras lastimarse la rodilla durante un paseo en barco.

Silvina dio una entrevista sin filtro, en la que habló de cómo fue crecer en medio de la conflictiva relación entre sus padres. (Gentileza Infobae).

¿Cómo se hizo conocida Silvina Luna?

Silvina Noelia Luna comenzó su vida en los medios en 2001 a partir de su participación en la primera edición del reality Gran Hermano. En 2002 fue convocada nuevamente y se consagró subcampeona.