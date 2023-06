Silvina Luna compartió un inspirador posteo antes de ser internada en terapia intensiva: “A no bajar los brazos”

Silvina Luna es una de las actrices más respetadas y reconocidas a nivel nacional. En los últimos años, su nombre estuvo boca de todos ya que la artista atraviesa una delicada situación de salud ya que en 2013 se sometió a una intervención quirúrgica en manos de Anibal Lotocki.

Silvina Luna debe realizarse diálisis mientras espera por un riñón (Captura de pantalla).

La cirugía tuvo lugar en 2011 y le generó complicaciones en sus riñones. En ese momento, la modelo se animó a confiar en Lotocki para que le inyectara biopolímeros en sus glúteos. Sin embargo, dicho procedimiento le produjo una hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo.

Por este hecho, Lotocki fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina por el delito de lesiones graves en una causa que le inició de manera conjunta Silvina con Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores a través de las redes sociales tras seguir ingresada a la clínica para tratar su salud. Foto: Silvina Luna

El último posteo de Silvina Luna antes de ser internada de urgencia

En la grabación que Silvina publicó a inicios del mes, aparecía recostada en la camilla del Hospital Italiano en donde filmó un tranquilizador mensaje a sus seguidores que se mostraron sumamente preocupados luego de enterarse de que estaba internada: “Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis”.

“Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar”, sumó Luna en el clip que subió a su cuenta oficial de Instagram.

Por otro lado, en la grabación, la actriz indicó: “Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”.

Finalmente, la ex pareja de El Polaco se mostró feliz por cómo avanza el proceso médico: “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante”. “Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, había dicho en ese entonces, tres semanas antes de su internación en terapia intensiva.