A casi dos años del fallecimiento de Silvina Luna, varios de sus excompañeros continúan recordándola y en las últimas horas quien mencionó a la modelo y actriz fue Natalia Fava, quien integró la primera edición de Gran Hermano en Argentina, la anterior a la que tuvo como subcampeona a la rosarina.

Aunque no compartieron convivencia en la casa, ambas fueron compañeras en varios programas de tele y obras de teatro y forjaron un vínculo cercano. En una entrevista reciente con Revista Pronto, la marplatense confesó que tuvo una comunicación telefónica con Silvina antes de su última internación. “Lamento en el alma la muerte de la gorda”, expresó.

La marplatense se dedicó al mundo de la moda y tiene su propia marca de indumentaria.

“Había hablado con ella diez días antes y, si bien no éramos íntimas amigas, cada tanto yo la llamaba para ver cómo estaba en su tratamiento y cómo iba todo. Ella, tan divina siempre, me respondía: ´Nati, todo bien, a ver si nos juntamos y nos tomamos un café´. Nunca pudimos coincidir en el café porque una u otra siempre estaba afuera, pero sí nos hemos hablado y yo siempre preguntándole cómo iba todo. Recuerdo que hablé con ella por última vez el 10 de junio, justo el día que se estaba yendo a internar para hacerse esos estudios y nunca más salió”, relató la rubia.

Entonces recordó detalles de esa última charla, en la que “le di aliento”. “‘Dale, gorda, que podés y que cada vez falta menos. Se cura esta infección y te podés hacer el trasplante, ya falta poco’, le decía y ella siempre estaba animada. Esa última vez me agradeció, la noté animada, con ganas de recuperarse. ‘Gracias, Nati, me das re fuerzas, creo que sí, ojalá pero cuesta mucho. Esto se está haciendo difícil, pero estoy con ganas de salir’, me repetía. Siempre con voluntad de ir para adelante. Creo que, en el fondo, sabía que estaba en una muy difícil, por la forma en la que hablaba“, aseguró.

La modelo y actriz tenía 43 años cuándo murió el 31 de agosto de 2023.

Natalia explicó que, debido a todo lo compartido, "la conocía en todos sus estados, cuando estaba chispita y también tranquila". “La veía con muchas ganas pero siento que ella se daba cuenta de que estaba en una muy difícil. Es una locura pensar que ya no esté acá. Aparte por una estupidez tan grande", lamentó.

Luego, reveló una conversación clave que tuvieron ambas cuando eran participantes del Bailando: “Un día estábamos atrás de la marquesina de Marcelo Tinelli, ahí en las patas del estudio en Ideas del Sur, y nos pusimos a charlar. Ella me contaba: ‘Ahora me voy a hacer esto, después esto otro’, y yo no paraba de decirle que no. ‘Gorda, sos hermosa, déjate de hacer pavadas, no te hagas nada, estás y sos divina’, le repetía. Me acuerdo de esa conversación y me quiero morir“.

Las dos ex Gran Hermano protagonizaron una tapa de la revista meses después de su paso por la casa.

Por último, la ex de Santiago Almeyda se refirió a una tapa de una revista que ambas protagonizaron. “Recuerdo que las dos hicimos una tapa de revista Gente y el título era: “Somos más normales que las modelos”. ¡O sea, mirá el título! Parece mentira. Cuando veo esa tapa, pienso: “Por favor, ¿cómo llegamos a esto?”. Tan hermosa Silvina. Qué se yo, será que soy partidaria de que la vida va pasando y uno va envejeciendo como todo el mundo", relató con dolor.