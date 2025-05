La impactante conexión entre Silvina Luna y El Polaco en medio de su escandalosa separación de Barby Silenzi: “El karma”.

El Polaco y Barby Silenzi anunciaron nuevamente su separación, sumando un nuevo capítulo a su historia sentimental, marcada por idas y vueltas. Sin embargo, en esta ocasión, la noticia no solo generó sorpresa por el fin del vínculo, sino también por un inesperado giro: ambos comenzaron a recibir múltiples mensajes que hacían referencia a Silvina Luna.

Barby Silenzi y El Polaco

La recordada modelo, quien falleció el 31 de agosto de 2023 a causa de una insuficiencia renal provocada por una mala praxis del médico Aníbal Lotocki durante una intervención estética, fue pareja del cantante antes de que él iniciara su relación con la bailarina. De hecho, durante mucho tiempo se especuló con que el vínculo entre El Polaco y Barby habría comenzado mientras él aún estaba en pareja con Silvina, lo que generó controversias y rumores de infidelidad.

A raíz de esto, varios usuarios en redes sociales reaccionaron a la reciente separación señalando que “el karma les llegó”, sugiriendo que esta ruptura sería una especie de consecuencia de lo ocurrido en el pasado. Los mensajes, cargados de comentarios sobre justicia emocional, reavivaron viejas tensiones alrededor de la relación que, años atrás, marcó un antes y un después en la vida mediática de los tres protagonistas.

El Polaco despejó rumores y dijo que está buscando un hijo con Silvina Luna

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar y varios usuarios hicieron foco en el pasado del Polaco y Barby Silenzi, relacionándolo con Silvina Luna. “Che, ¿nadie se acuerda lo que le hizo a Silvi Luna? Ahora te tocó a vos!“, le dijo una usuaria a la bailarina. “Estás pagando el daño que hiciste”, le escribió otra. “No se puede ser feliz pisando cabezas como ella hizo con Silvina”, le reclamaron al Polaco.

Una seguidora incluso apuntó específicamente contra Silenzi y eximió de culpa al cantante: “Que Barby vaya a terapia. Ella lo buscó a estar con él. Nunca le importó que estaba con otra persona; estaba obsesionada con el Polaco. Así que no lo bardeen a él”.

Los mensajes para El Polaco que apuntan a Silvina Luna.

El motivo por el que Silvina Luna había terminado su relación con El Polaco

Silvina Luna habló abiertamente sobre su historia con El Polaco en una entrevista que brindó en agosto de 2019. Con sinceridad, la modelo confesó que no fue una etapa feliz en su vida y expresó: “La relación con El Polaco valió la pena en el momento. Como pareja fue una elección mala”.

En su testimonio, dejó en claro que, aunque vivieron momentos buenos, también hubo muchas situaciones difíciles: “En ese momento sucedió. Hoy no lo elegiría. Me quedan momentos divertidos y momentos de poca fluidez, de decepción. Siempre tuve intenciones buenas y no recibí lo mismo de la otra parte”.

El Polaco y Silvina Luna se dieron una nueva oportunidad

Con una reflexión más profunda, Silvina reconoció que el vínculo fue tóxico: “La relación con El Polaco no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras. Los vínculos son de a dos. Empezó como una amistad en el teatro y cuando fuimos profundizando en la relación habían un montón de cosas que no iban”.