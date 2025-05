¿Infiel serial? El escandaloso motivo por el que se separaron El Polaco y Barby Silenzi tras 9 años juntos: “Él se chapó a...”.

Después de mantener una relación durante varios años marcada por altibajos, Barby Silenzi y El Polaco optaron por ponerle fin al vínculo amoroso, tras una intensa discusión que, según trascendió, habría ocurrido mientras el cantante se encontraba de gira por Europa.

El polémico video de El Polaco y Barby Silenzi que generó fuertes críticas en las redes

En la más reciente edición de Intrusos, la periodista Paula Varela reveló los motivos que llevaron a la separación del artista de cumbia y la bailarina, quienes compartieron cerca de nueve años juntos y son padres de Abril Cwirkaluk.

La razón por la que se separaron El Polaco y Barby Silenzi

“Barby y El Polaco están separados porque él tenía una gira en Europa y ella le dijo que la lleve porque era la primera vez que iba a Europa, le dijo: ‘te acompaño y vivimos este momento juntos, nos sacamos a las nenitas de encima y disfrutamos’”, comenzó explicando Varela al hablar sobre el distanciamiento de la expareja.

Más adelante, la periodista amplió la información compartiendo lo que Silenzi le confió para despejar los rumores de separación: “Él le dijo que no, que no tenía un mango, que era muy caro y ella entendió y le dijo que se quedaba con las pibas, pero ella empieza a ver que una noche él se va a comer con Sofi Morandi a un restaurante y ella lo llamó para decirle ‘vos te estás yendo de joda y me dijiste que me quede con las nenas’”.

En cuanto a la reacción que habría tenido el artista frente a los reclamos de Silenzi, la periodista relató: “Él también se enoja, terminan separándose medio por teléfono y él vuelve el martes pasado a Argentina, no hubo comunicación y él agarró todas sus cosas y se fue a otra casa que tienen en el mismo country”.

Respecto a la ruptura, Varela agregó: “Ya mudó las camas de sus hijas y la ropa de ellas, la separación esta semana fue avanzadísima y ella me dijo claramente ‘Paula, se terminó el amor, me cansé’”.

El Polaco será nuevo refuerzo de Temperley

Por otro lado, la panelista de América TV expuso una situación comprometida que tuvo como protagonista a Ezequiel: “El jueves cumplió años El Polaco, lo pasó solo sin Barby y el viernes fue a Café La Humedad a hacer un show y ahí estaba Dalila y se la chapó en el escenario, me lo cuentan todas las fanáticas”.

“‘La diosa del verbo amar estaba re caliente con El Polaco hace rato’, perdón es un textual”, expresó Paula al compartir los testimonios de quienes estuvieron presentes esa noche, refiriéndose a la actitud del cantante, quien meses atrás le había hecho un regalo especial a Silenzi por su cumpleaños.