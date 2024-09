El Polaco recordó cómo fue su paso por un centro de rehabilitación: “Me interné yo solo”

El Polaco es uno de los cantantes de cumbia tropical más reconocidos dentro de la escena nacional y supo ganarse el cariño de la gente desde muy chico. El artista empezó en la música desde que era un adolescente y su carrera sólo fue en ascenso. Hoy en día, su música sigue sonando, aunque lanzando canciones con menos frecuencia pero igual de resonantes en la industria musical.

Siempre se supo que El Polaco había tenido una infancia difícil, con diferentes situaciones complicadas dentro de su núcleo familiar, pero en las últimas horas recordó un complicado momento que vivió en su adolescencia. Y es que el artista decidió su internación voluntaria en un centro de rehabilitación a los 14 años para distanciarse temporalmente de los problemas en su casa, donde su padre tenía problemas con el alcohol.

El Polaco.

La vez que El Polaco estuvo en un centro de rehabilitación

El Polaco recuerda qué fue lo que lo impulsó a tomar la decisión: “Fui porque mi casa era un quilombo. Mi viejo chupaba y mi vieja sentía que no podía con todo, entonces directamente fui y me interné yo solo. Era un lugar en donde estaba mi papá, que yo después un día lo fui a visitar. No tenía adicciones, pero no quería molestar en mi casa”.

El Polaco estuvo en rehabilitación.

“Pedí permiso. Mi vieja me dijo que sí”, aseguró el artista tras haberle consultado a su madre la decisión. “Ahí aprendí de todo: a cocinar y a limpiar. Nos levantábamos a las 6 de la mañana y laburábamos”, recordó El Polaco sobre su estadía el centro. “Yo era jardinero y cortaba el pasto”, aseguró el artista sobre las tareas diarias que tenía.

El cantante estuvo siete meses internado en el centro.

Además, aprendió sobre ciertos oficios que le sirvieron para centrarse: “Aprendí de albañilería y a pintar”. “Tuve que ser un guerrero de chico y ponerme los pantalones”, confesó el cantante y aseguró que nada fue igual después de que salió del centro: “Estuve siete meses. Entré a los 14 y salí con 15. Después fui a mi casa, parecía alguien de 40 años”.

El Polaco aseguró que se internó para no molestar en su casa.

“Me sentaba solo a ver todos los contratos de la música. Cuando volví de Córdoba era un chico de 14, 15 años, pero con mente de 40″, dijo El Polaco sobre cómo esa experiencia lo ayudó a madurar rápidamente. “Aprendí responsabilidades. Soy una persona responsable, aunque aparento que no”, concluyó.