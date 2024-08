“Gorda de m...”, la tremenda reflexión de Karina La Princesita sobre su peor momento de salud

Karina La Princesita es una de las cantantes argentinas más famosas y queridas por el público. Sin embargo, la fama y la exposición no siempre han sido buenos para ella a nivel personal. La artista fue una de las primeras figuras públicas en reconocer cómo afectaban los comentarios negativos y críticas a su salud mental.

A raíz del descargo de María Becerra sobre dejar las redes sociales debido a la cantidad de críticas negativas, Karina La Princesita volvió a hablar sobre su propia experiencia y lucha con la salud mental. Además, reveló cómo hizo para evitar que su hija Sol sufra por la larga recuperación que tuvo que atravesar para salir de su depresión.

El peor momento de Karina La Princesita

Karina La Princesita habló con sinceridad acerca de su dura batalla contra los pensamientos negativos, su exigencia personal y su relación con su aspecto físico. “Mi desafío más grande siempre fue verme y gustarme. Es sumamente importante decidir cuidarse y preservarse. Son tiempos que uno se toma para sanar, para entender y para volver más fuertes”, reveló.

A fines de 2023, Karina La Princesita había sorprendido con su confesión. La cantante reveló que sufría de depresión y contó detalles de su proceso de recuperación. “De grande me pasó lo del hater, con mi cuerpo...’Gorda de mierda’, hasta en los medios lo decían, yo estaba en pareja con alguien muy importante y decían ‘¿cómo se fijó en ésta?’”, confesó sobre el motivo detrás de su malestar.

“Lloré mucho y me quería morir de tristeza. No me quería matar, pero tenían ganas de morirme. Sufrí mucho, me aislaba”, explicó sobre aquel difícil momento. “Empecé a temblar cuando me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca”, confesó Karina.

Sin embargo, siempre tuvo presente a su hija Sol, y también recordó cómo le afectó a la pequeña que tuvo con El Polaco. “Con el tema de mi nena siempre traté de disimular para que no se diera cuenta”. Y agregó: “Algo para salir adelante es no pasarse la vida culpándose”.