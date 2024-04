El duro recuerdo de Karina La Princesita sobre su infancia: “No sonreía mucho”

Karina “La Princesita” es una de las cantantes de cumbia más queridas por el público que tiene una extensa trayectoria y sus éxitos se escuchan en todos lados. La artista es madre de Sol, la hija que tuvo junto a “El Polaco” y por la que hoy mantienen una buena relación.

La famosa cantante no suele hablar de su vida privada ni de su infancia, ya que se enfoca en su carrera y los momentos del presente que vive con sus giras y nuevos temas. Sin embargo, se sabe que tuvo una tormentosa relación con el cantante y de la cual nació su hija, a pesar de que eso está olvidado y en la actualidad se llevan bien.

Karina estuvo de invitada a “La Peña de Morfi” en donde fue a cantar y hablar de su carrera. Sin embargo, la cantante se emocionó al ver fotos de su infancia, a la cual la recuerda como difícil y de un entorno familiar de violencia.

Karina La Princesita recordó su infancia con un doloroso detalle

Karina La Princesita y el recuerdo de su infancia

La cantante contó que mientras estaba en el programa y cantaba fueron apareciendo fotos de su infancia, en las cuales se mostraba sonriendo y eso fue lo que la sorprendió. “Justo cuando estaba cantando con Lito, veía fotos de mi niñez. Y yo ahora que hago mucha terapia, entiendo algo que yo estaba negada, que es que tal vez un psicólogo te dice, sí, porque en el pasado tenés que sanar”, expresó la cantante.

Karina La Princesita recordó su infancia con un doloroso detalle Foto: Web

“Después de ir mucho a terapia, entendés que realmente de niña, de niño, te pasaron cosas y que tenés que sanar. Entonces mucho de mi niñez, a mí me extrañó ver fotos de mí sonriendo. Yo no sonreía mucho. No sonreía mucho con la niñez y de grande me cuesta. Es muy para las fotos”, comentó Karina La Princesita.

“Y vi un par de fotos riendo. Y digo, había momentos muy hermosos, pero había otros tan tristes que eso me gustaría sanar. Como decir, bueno, cada uno hizo lo que pudo. Hoy nosotros como mamá, papá, hacemos lo que podemos”, reflexionó la cantante sobre los fuertes recuerdos del pasado que busca sanar.