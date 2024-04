El motivo por el cual Karina La Princesita dejó su casa en un country y se mudó a un departamento

Karina La Princesita es una de las artistas más querida de la Argentina. Dada su actividad musical se la pasa de gira, viajando a distintas localidades del interior del país para dar shows. A pesar de eso, su hogar está bien constituido y lo comparte con su única hija, ya adolescente, Sol Cwirkaluk, fruto de su relación con El Polaco.

Juntas, Karina y Sol comparten una casa en un country en las afueras de la ciudad a la que lograron darle su toque personal a través del mobiliario y la decoración.

Karina La Princesita

Sin embargo, la casa que La Princesita compartía con su hija arrastraba un problema grave en el techo de la cocina por una rotura en un caño que las obligaba a convivir con un agujero en la cocina, hasta que un plomero logró resolverlo.

Sol Cwirkaluk es la hija de Karina la princesita y el Polaco Foto: web

Ese problema, junto a las ganas de Karina de estar más cerca del resto de sus seres queridos, precipitó su mudanza: “Necesitaba estar más cerca de la gente que me rodea, en el último tiempo me sentí muy sola y algo triste. Y creo que esto me ayudó”, confesó la rubia.

La salud mental de Karina La Princesita

En octubre de 2023, Karina se sinceró con su público y a través de su cuenta de Instagram confesó: “Por las noches de tristeza, por las tardes de nostalgia, por querer solo encerrarme. Por, a veces, no saber ni quién soy. En los viajes interminables rebalsados de pensamientos. Por intentar esconder lo que siento, pero también por ponerle todas mis ganas, por querer salir de la oscuridad. Por sonreír a pesar de todo. Por ponerle todo el corazón”.

Además, la rubia sumó un mensaje de aliento para ayudar a quienes transitan por una situación similar a la de ella: “A veces las heridas de la infancia y lo que nos tocó vivir, nos marca. Puede que esas heridas nos acompañen a lo largo de nuestra vida, así tengamos una vida para muchos, soñada. Hoy, con todo eso, me acepto y me abrazo. Abrázate de vez en cuando”.