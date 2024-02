El Kun Agüero regresó a la Argentina y habló sobre sus exnovias, Karina La Princesita y Gianinna Maradona.

Sergio “Kun” Agüero volvió a la Argentina después de un largo tiempo sin estar en el país para la apertura de un restaurante. Acompañado por su novia Sofía Calzetti, el exdeportista posó para las cámaras en un momento muy especial de uno de sus amigos. El Kun, además, fue sorprendido por los periodistas y respondió las preguntas de los medios.

El exfutbolista se encontró con una pregunta inesperada sobre la situación de su ex, Karina La Princesita, quien recientemente compartió sus problemas de ansiedad, angustia y depresión. Frente a la consulta, el exfutbolista respondió de manera seria y sincera: “Te soy sincero, no sé qué está pasando. No me enteré de nada”.

Agüero también dejó claro que no tiene contacto con la cantante, contradiciendo la versión de una relación amistosa post ruptura. “Con ella tuve una relación, después de que cortamos allá por el 2017, nunca más tuvimos contacto”, aseguró Agüero quien confirmó que el fin de la relación se dio en buenos términos.

Kun Agüero y Karina La Princesita estuvieron juntos cinco años. (Archivo).

El Kun Agüero habló sobre Gianinna Maradona

Cuando le preguntaron sobre los rumores de un nuevo romance de Gianinna Maradona, madre de su hijo Benjamín Agüero, el Kun mostró desconocimiento y una actitud desinteresada: “¡No! No sé nada”, respondió con una sonrisa pícara.

Ante la insistencia del cronista, Agüero afirmó: “Te juro. No sé nada. Pero me parece bien”. El exfutbolista reafirmó su posición al ser consultado sobre su interés en la vida amorosa de su ex, señalando que mientras ella esté bien y Benja sea feliz, todo está más que bien.

Gianinna Maradona y el Kun Aguero con su hijo en común, Benjamín. Foto: Instagram

Agregó: “Mientras ella está bien y Benja esté feliz, todo más que bien. No le tengo que decir con quién estar, para nada. Aparte, me llevo muy bien con ella. No tenemos ningún problema”.

El Kun habló sobre los rumores de embarazo de su novia Sofía Calzetti

En el evento, Kun Agüero también despejó rumores sobre un posible embarazo de su actual pareja, Sofía. Frente a la pregunta sobre sus planes de ser padres, el exfutbolista señaló: “No, por ahora estamos bien. Siempre hay rumores. Es más, todos los años la embarazan, pero estamos muy contentos”.

Sergio "Kun" Agüero y Sofía Calzetti. (Instagram @soficalzetti).

Sobre el deseo de volver a ser padre en el futuro, Agüero expresó: “En algún momento, obviamente que sí. Tenemos muchas ganas, pero será en el momento que tenga que ser. Por ahora, estamos muy bien y muy contentos”.