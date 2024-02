Desde muy pequeña, Dalma Maradona debió lidiar con la fama de su padre, Diego Maradona. Tanto ella como su hermana Gianinna fueron expuestas públicamente desde muy chicas y la prensa se encargó de fotografiarlas desde recién nacidas. Sin embargo, la hija de Dios decidió no seguir el camino de sus padres y proteger la identidad de sus pequeñas.

Dalma y Gianinna crecieron rodeadas de cámaras, a pesar de que Diego y Claudia Villafañe se encargaron de cuidar la imagen de ambas, no lograron mantenerlas apartadas de los paparazzis. Ahora, la actriz apuesta por una crianza diferente y reveló el motivo detrás de su decisión como madre.

Si bien Dalma Maradona utiliza con frecuencia sus redes sociales, ella misma decide qué mostrar de su vida y qué aspectos preservar. Es por eso que optó por resguardar la privacidad de Roma y Azul, y no mostrar sus rostros.

La publicación de Dalma Maradona. Foto: Instagram

La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe se resiste a publicar fotos de sus propias hijas y explicó el motivo detrás de esta decisión. La razón por la que la actriz no muestra a Roma y Azul en las redes siempre fue una incógnita hasta ahora.

A través de sus historias de Instagram, Dalma explicó la verdadera razón por la que no sube fotos de sus hijas. “Cada vez que alguien me pregunte por qué no muestro a mis hijas en las redes voy a poner la foto de este libro como explicación”. Junto a esa imagen se ve el libro Los reyes de la casa, de Delphine de Vigan. Una novela que trata sobre los peligros de la sobreexposición en redes y la explotación infantil.

Dalma Maradona reveló el verdadero motivo por el cual no muestra a sus hijas Foto: Instagram

El parecido de Dalma Maradona y su hija Azul

En un posteo en sus redes sociales, Dalma Maradona compartió una fotografía que llamó la atención de sus miles de seguidores. Se trató de una imagen de Azul, en plena celebración de su primer año de vida, y un detalle que se robó todas las miradas.

Dalma Maradona y su hija Azul Foto: instagram/dalmara

Se trata del color de pelo de la pequeña. Es que aunque Dalma no muestre el rostro de sus hijas, sus seguidores sí se percataron del cabello de la bebé, de un llamativo tono rubio oro. De esta forma, los usuarios comenzaron a preguntarse de dónde heredó la pequeña Azul este razgo, además de hacer reflotar recuerdos y fotos de la propia infancia de Dalma.