Así fue la historia de amor de El Polaco y Karina, La Princesita: de las infidelidades a ser padres de Sol

El Polaco y Karina, La Princesita fueron una de las parejas más queridas de la movida tropical. Los dos se conocieron cuando eran muy jóvenes, estuvieron juntos seis años con varios idas y vueltas y se convirtieron en padres de Sol Cwirkaluk.

Hoy tienen una buena relación por su hija y se tienen mucho cariño, además de que suelen compartir algunos eventos familiares. Pero cuando se separaron, tuvieron varios conflictos y hasta la cantante le dedicó algunos temas en su momento.

Con el tiempo los dos lograron calmar las aguas y hoy se llevan muy bien, y hasta comparten anécdotas, y se mantienen en contacto por la crianza de su hija adolescente. Por su parte el cantante tuvo 2 hijas más, Alma con Valeria Aquino y Abril con Barby Silenzi.

Karina y el Polaco cuando eran pareja. Foto: Archivo

La historia de amor de Karina y El Polaco

El Polaco conoció a Karina cuando ella ya daba sus primeros pasos en la música, los dos eran jóvenes, él todavía no era solista, pero si tocaba para un grupo de cumbia.

El cantante estuvo en el programa “Almorzando con Juana” y contó cómo se conoció con Karina: “Kari ya cantaba, ya era conocida. Yo no tenía un mango en el bolsillo, me llama un amigo y me dice vamos a bailar a Jesse James. Yo no sabía que tocaba ella, me fueron a buscar en un Dodge 1500 matado naranja, llegamos de pedo”.

“Y cervecita va, cervecita viene, se va la vergüenza, todo, y digo me quiero sacar una foto con ella. Bueno, cuestión que nos sacamos una foto, conocí a una amiga que nos hizo la gamba, me pidió el teléfono, nos pedimos el teléfono los dos y empezó a fluir. Fuimos novios un tiempo, después nos separamos…”, relató el cantante.

En otra entrevista contó cómo fue su acercamiento con la cantante cuando se acercó a sacarse una foto: “No sé por qué en un momento le fui a tocar los tobillos y le dije ‘hay otra cantante que no te llega ni a los tobillos’. Ella estaba con el novio y al pibe le dije ‘vos también sos muy lindo´. Así empezó todo”.

Su romance de seis años tuvo varias rupturas, infidelidades y reconciliación. En medio de eso Karina quedó embarazada, pero ellos estaban en un momento crítico ya que él la había engañado. En 2007 nació Sol.

El Polaco y Karina con su hija Sol Foto: instagram/elpolaco

Volvieron a intentar estar juntos, pero Karina estaba en pleno auge de su carrera y con varios temas dedicados a El Polaco. La cantante reveló en una entrevista: “Engañé a El Polaco. Pero él lo sabe. Además, después de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo. Lo hice por despecho, sí. Y me arrepiento”.

Finalmente, la relación no prosperó y decidieron separarse, pero de a poco fueron llevándose mejor por el bien de su hija.

Karina la Princesita y el Polaco en el quince de su hija Sol Foto: Google

Karina tuvo una relación con Sergio “Kun” Agüero y un gran éxito en su carrera que hasta hoy sigue llenando teatros y sus temas son un éxito.

Al separarse del exfutbolista, la cantante no la pasó bien y estuvo en una depresión por un tiempo. En el año 2020, Karina presentó a Nicolás Furman, con quien estuvo en pareja hasta mediados del 2022.

El Polaco y sus hijas Foto: instagram/elpol

Por su parte, El Polaco estuvo en pareja con Valeria Aquino con quien tuvo a su hija Alma en 2013. Luego de separarse, también salió con Silvina Luna.

Mientras participaba del Bailando 2016 conoció a Barby Silenzi con quien está en pareja a pesar de estar en una “gran crisis” según confirmó el músico hace unos días. Ambos son padres de Abril.