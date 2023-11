¿Se terminó el amor? El Polaco reveló cómo está su relación con Barby Silenzi

Barby Silenzi y El Polaco llevan varios años juntos, formaron una familia ensamblada y tienen una hija en común. Pero con los años han pasado por varios idas y vueltas en su relación, hasta ahora siempre triunfó el amor y se mantenían unidos.

Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular el rumor de que la pareja estaría en una crisis. El músico había viajado a Brasil para ver la final de la Copa Libertadores mientras la bailarina se quedó en Buenos Aires y aprovechó para dejar unos polémicos mensajes en sus historias que indicarían que es para el cantante.

“Me pasó algo que nunca me pasó antes en mi vida, me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas. Ja, ja, ja. No puedo creer tantoooo. ¿Qué cosas no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? Ay, no entiendo, alguien me explica, porfa” escribió Barby Silenzi en su perfil de Instagram.

Luego detalló la situación: “Explico porque no se entendió: Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias etc... Y las cuentas de mis hijas también, porque las manejo yo. Ahora me pregunto ¿Por qué no me bloqueas y listo, no? ¿O si lo haces te van a empezar a preguntar cosas? Bueno no sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica bloqueo y fin pero bueno cada uno con sus mambos”.

Qué dijo El Polaco sobre su relación con Barby Silenzi

El cantante estuvo de invitado en “Almorzando con Juana” y habló de cómo está su relación con la bailarina: “Vas a ser la primera en saberlo, hoy estamos en una crisis grande, creo que la más grande que tuvimos. No estamos separados, pero estamos ahí”.

“Simplemente no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas, no estamos separados pero estamos ahí. Pasamos una pandemia también con Barby, nos estábamos poniendo de novios y nos encerraron”, agregó el cantante.

Luego dejó unas palabras para la bailarina: “A Barby la amo mucho y es una mujer excelente, como todas las madres de mis nenas. Aparecieron en mi vida para estar ahí, y para enseñarme cosas”.