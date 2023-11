Así es el lujoso regalo de oro que El Polaco le dio a Yanina Latorre por salir en su videoclip

En una sorprendente colaboración entre el mundo de la música y el entretenimiento, el cantante de cumbia El Polaco eligió a Yanina Latorre para ser la figura principal de su próximo videoclip musical. La noticia fue anunciada este miércoles en una entrevista exclusiva que el artista brindó a LAM (América).

Según lo revelado, el video se encuentra actualmente en proceso de producción y está programado para su lanzamiento el próximo 25 de noviembre. El anticipo exclusivo del videoclip, según lo informado por el propio cantante, se dará a conocer en el programa de Ángel de Brito, lo que agrega aún más expectación a esta inusual colaboración.

El Polaco compartió detalles sobre la experiencia de trabajar con Yanina Latorre, resaltando la buena disposición y actitud positiva que la panelista ha mostrado durante el rodaje del videoclip.

“Me encanta. La verdad que estoy muy feliz, se lo dije a ella”, indicó el cantante al ser consultado por esta colaboración junto a la panelista. “Después, el tema puede pegar o no, puede andar, pero cuando una persona quiere hacerlo y hay una buena onda, son cosas lindas que pasan, ¿viste?”, señaló.

“Yo estoy muy feliz, estamos muy contentos”, aseguró El Polaco antes de profundizar en la respuesta instantánea que le dio Latorre al preguntarle si le gustaría participar.

“Uno cuando hace un video tiene varias ideas de protagonistas. Y estábamos con los chicos y me dicen ‘¿Y Yani?’. Y Yani al toque me dice ‘quiero’, casi sin escuchar la canción. Y eso para mí es un mimo, me encanta. Te dan ganas de hacer las cosas, te da ganas de hacer un video, es lindo compartir con alguien que quiere trabajar con vos”, expresó.

Sobre el regalo que El Polaco le dio, en Primicias Ya revelaron cuál sería: “Me regaló una cadena de oro, con la letra Y de oro. Esto es ser agradecido en la vida. No me la saco nunca más”. Pero no habría sido el único, ya que el representante del músico también se habría lucido con Latorre: “Y el representante me regaló un perfume que la rompe. Llegué y había comida, catering... ahora me fueron a buscar el almuerzo”.

La participación de Latorre en el nuevo videoclip del reconocido cantante cumbiero ha generado gran expectativa por saber cómo serán las escenas o sobre qué tratará. Además, la aceptación de la propuesta por parte de la panelista ha sido elogiada por El Polaco, es que justo llega en un momento donde Yanina reveló el problema que tuvo con la ex Gran Hermano Romina, quien la habría dejado plantada en uno de los ensayos para el Bailando 2023.