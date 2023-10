Flechazo: un jugador de la Scaloneta, atrás de Barby Silenzi

Un futbolista coronado como Campeón del Mundo en Qatar 2022 empezó a llenar de corazones las fotos de la vedette y bailarina Barby Silenzi en Instagram. Lo llamativo es que esta “comunicación” se da en el medio de fuertes rumores de crisis entre la bailarina y su pareja, El Polaco.

Barby Silenzi y El polaco.

Tras un picante posteo de Silenzi que refuerza los rumores de crisis con el cantante de la movida tropical, Juariu se metió de lleno en las redes sociales de la bailarina e hizo un llamativo descubrimiento que no tardó en compartir en sus stories.

“Este jugador (de fútbol) la empezó a seguir”, contó remarcado que se trataba de Thiago Almada, integrante de la Selección que dirige Lionel Scaloni.

Thiago Almada (Foto: Prensa Atlanta United).

“No para de likear el vago”, añadió con humor la periodista mostrando algunas imágenes de Barby en su cuenta de Instagram. Lo que más llamó la atención de Juariu fue que entre los seguidores de El Polaco no está el futbolista.

RUMORES DE SEPARACIÓN ENTRE BARBY SILENZI Y EL POLACO

A días de que el cantante regresara a Argentina tras un divertido viaje por Europa con Sol, la hija que tiene en común con Karina la Princesita, una reflexión de Barby Silenzi en sus redes sociales sobre la soledad llamó la atención de propios y extraños acerca de qué pasa con la pareja.

La modelo deslizó que se sentiría poco valorada en su relación de pareja con El Polaco y los rumores de crisis no tardaron en hacerse sentir. Hace no mucho, la modelo había admitido que quiere tener otro bebé con el músico, a pesar de que él no quiere ser padre por cuarta vez.

“Asegurate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos. No para él solo”, posteó la modelo.