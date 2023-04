¿El Kun o El Polaco? La divertida respuesta de Karina La Princesita cuando le preguntaron a quién besaría

Karina La Princesita estuvo como invitada en el programa Noche Al Dente y habló de todo, incluso de sus ex parejas. Durante un momento de la entrevista, Fernando Dente la sometió a una serie de preguntas, una de ellas fue acerca de El Polaco y el Kun Agüero, dos de sus romances más conocidos.

La pregunta picante decía “¿Con quién haría un “Chape Tour?” y el conductor leyó las opciones para la cantante. “Tenés que elegir entre El Polaco y el Kun Agüero, no te atragantes”, le dijo mientras Karina bebía agua.

Por su parte, la cantante reaccionó al instante y comenzó a aplaudir mientras se reía y cubría su rostro. “¿A quién me chaparía? Bueno sabés qué lo voy a decir”, soltó con simpatía.

Luego, para alimentar el suspenso, aclaró que no tiene ganas de besar a ninguno y también sostuvo que ambos besaban bien. “Si me ponían a mi último ex capaz lo elegía a él”, agregó. “Tengo que elegir entre estos dos, así que a todos los que están conmigo les pido perdón”, dijo bromeando, aún sin revelar su respuesta definitiva.

Karina La Princesita entre El Polaco y el Kun Agúero, ¿a quién besaría?

Finalmente, Karina se concentró para contestar pero antes explicó sus motivos. “Me pasa con El Polaco que… mirá lo que voy a hacer”, comenzó diciendo. Tras una breve pausa continuó con su justificación. “Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar así que me chaparía al Kun”, confesó causando la sorpresa de todos.