El nombre de Karina La Princesita se volvió noticia por un hecho de violencia. Su hermano fue detenido por golpear a una mujer y el momento quedó registrado en un video que se hizo viral.

En las últimas horas, la Policía de Buenos Aires detuvo a Ezequiel Leandro Tejeda, el hermano de la cantante de cumbia conocida como Karina La Princesita, y está acusado por lesiones leves.

Quién es el hermano de Karina La Princesita que fue detenido por golpear a una mujer Foto: Web

El hecho ocurrió en circunstancias que se investigan. Según figura en la denuncia, el hecho se produjo en un domicilio de calle Triunvirato al 2900, en la localidad de Carapachay, partido de Vicente López de la provincia de Buenos Aires.

En el programa de Mariana Fabbiani contaron detalles del caso. “Habría golpeado a una vecina con un palo”, relataron. A pesar de que Karina La Princesita se encargó de desmentir esta versión, la producción de DDM obtuvo un video del momento exacto de la agresión tanto física como verbal.

Tal como trascendió, la víctima identificada como Diana Acosta acusó a Tejeda de golpearla y herirla. A raíz del hecho, el hermano de “La Princesita” fue detenido en el lugar y trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se le abrió un expediente en su contra por el delito de lesiones leves. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Vicente López.

Los antecedentes de violencia del hermano de Karina La Princesita

Vale recordar que en 2009, Leandro Tejeda protagonizó otro episodio violento. La propia cantante, grabó el momento en el que su hermano intentaba agredir a su madre, mientras la familia compartía un encuentro en un country de Villa Carlos Paz.

Karina transmitió en las redes un video de su hermano ejerciendo violencia de género

“Esto pasó en la casa de Karina, cerca de las 5 de la mañana, el hermano empezó a romperle la casa, a destruir todo, a revolear todo. Estaba la hija de la cantante y El Polaco, la mamá. Esto me lo pasa gente muy allegada y me dicen que Karina no quiere hablar, pero no lo va a desmentir”, contó Adrián Pallares en aquel entonces.

“El tipo rompe todo y, ante la desesperación, Karina llama a un seguridad de Flavio que va a su casa y pone en caja al muchacho. Cuando el hermano lo ve se calma bastante”, agregó el periodista.

“Fue un momento espantoso el que vivió Karina. El muchacho de seguridad lo subió al auto y lo llevó a un hotel. Ahí Karina se hace cargo de pagarle el hotel y el avión para que se vuelva a Buenos Aires”, detalló el comunicador, quien se mantuvo en contacto con allegados de la artista.