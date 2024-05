¡Qué escándalo! Karina la Princesita salió cinco horas tarde al escenario y sus fanáticos la acusan de estafa

Karina “La Princesita” es una de las cantantes de cumbia más queridas por el público, ya que la extensa trayectoria musical que logró trazar a lo largo de estos años le permitió llegar al corazón de muchas personas, como así también a grabar canciones que siguen siendo un éxito incluso en la actualidad.

Karina La Princesita generó repudio en Santa Fe. Foto: instagram

Tanto es así que la artista lanzó un nuevo tema titulado “Maldito Amor” hace un mes, una cumbia melancólica y romántica que fue acompañado por un videoclip que conquistó a sus fanáticos y se hizo viral con rapidez.

La cantante se volvió viral en redes. Foto: Web

Y con su creciente impacto, Karina tiene programada una gira mundial que va de mayo a octubre del corriente año por Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia, Alicante, Miami, Los Ángeles, Orlando, Virginia y Nueva York.

Karina La Princesita se presentará en el Festival de la Buena Mesa, Humor y la Canción. Foto: Web

Cuál fue el escándalo que protagonizó Karina la Princesita en Santa Fe

La artista tenía un show pactado para las 9 de la noche “y recién empezó a la 1 de la mañana. El público que me ha contactado está recaliente. El lugar era abierto, había solamente una carpa donde la gente se iba refugiando del frío, pero estaba saturada y mucha gente se terminó yendo. Estas personas están pidiendo que se les devuelva el dinero”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Los fans de Karina La Princesita quieren denunciarla por estafadora. Foto: Instagram.

“Obviamente, había gente también que estaban desde muy temprano en el lugar, incluso personas que viajaron de otras provincias para verla. ‘Estafaron a la gente en su buena fe, desconsiderado todo’ es el textual que a mí me cuentan diferentes personas”, continuó el periodista, quien también fue compartiendo audios con testimonios de aquellos que estuvieron presentes en el show.

Y a su relato, Eugenia Schlatter sumó su experiencia en el concierto: “Yo llegué con mis amigas antes de las 9 de la noche al complejo donde se hacía el recital, pero Karina llegó recién a la 1 de la mañana (…). Es una falta de respeto lo de Karina y su equipo y a mí me cuentan también que esto forma parte del modus operandi porque ya pasó en otros lados”.

El mensaje de Karina La Princesita

En sus historias de Instagram, Karina hizo una publicación que algunos tomaron como una respuesta sobre estas acusaciones. “Buen día”, escribió Karina junto a la frase que compartió.

“Cuando me siento estancada, recuerdo a mi yo del pasado que deseaba muchas cosas de las que tengo hoy. No me puedo quejar, agradezco lo que he logrado y valoro mucho mi proceso”, sentenció.