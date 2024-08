A un año de la muerte de Silvina Luna, se conocieron cómo fueron sus últimos momentos con vida: “Con música...”

A un año del fallecimiento de Silvina Luna, el programa Entrometidos (Net TV), conducido por Carlos Monti, se convirtió en el escenario de una emotiva entrevista con Christian Basoalto. Basoalto, quien fue el chofer y amigo más cercano de la modelo en sus momentos más críticos, compartió detalles íntimos sobre los últimos días de Luna, revelando aspectos hasta ahora desconocidos de su lucha y sus últimos momentos.

Christian conoció a Silvina Luna hace seis años, cuando Ezequiel Luna, el hermano de la modelo, lo contactó para trasladarla a diferentes eventos. Su relación se profundizó con el tiempo, especialmente durante la pandemia, cuando Basoalto se convirtió en un apoyo vital para la modelo. “Yo le iba a comprar los remedios, iba al banco, cosas que la ayudaban en lo cotidiano”, relató Christian, describiendo cómo se convirtió en una figura indispensable en la vida de Silvina.

El mejor amigo de la modelo contó lo que pocos sabián de ella.

Christian Basoalto habló sobre cómo fueron los últimos días con vida de Silvina Luna

Con el deterioro progresivo de la salud de Silvina, Christian estuvo presente en cada una de sus visitas al Hospital Italiano. Su compromiso fue más allá del deber, acompañando a Luna en momentos de extrema vulnerabilidad. “Ella no quería que se enterara Ezequiel, me llamaba y capaz que se tenía que quedar internada y me quedaba con ella”, recordó, subrayando su papel fundamental en esos momentos críticos.

Durante la entrevista, Christian expresó su dolor por la pérdida de Silvina y criticó a aquellos que, según él, aprovecharon la situación para obtener notoriedad mediática. “Yo tengo amigos que Silvina me heredó y que me llaman y estamos en contacto, pero había un par de personajes que iban a verla y cuando salían se iban a los canales a hablar de su deterioro físico”, aseguró Basoalto.

“Cuando la despedimos había un matrimonio famoso que no estaban, pero aparecieron cinco minutos antes de salir el cuerpo y eso me dolió mucho porque sabían que estaban en ‘off side’”, comentó con indignación.

Silvina Luna tuvo que luchar por años por resultado de una mala praxis.

El momento más conmovedor de la entrevista fue cuando Christian habló sobre los últimos momentos de Silvina. “Ella se fue en paz. Con música, mantra, con los amigos sosteniéndole las manos y yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, concluyó, visiblemente conmovido.