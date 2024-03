María Eugenia Ritó recordó a Silvina Luna: “Era muy divertida y con un gran corazón”

María Eugenia Ritó volvió a sus habituales recorridas mediáticas. En ellas no deja de revelar secretos sobre su pasado y regalar ingeniosas declaraciones. Esta vez, invitada en Noche al Dente, por América, charló con Fernando Dente sobre todo y, con generosidad recordó a Silvina Luna, quien falleció el año pasado con 43 años a la espera de un trasplante de riñón.

María Eugenio, contó: “Silvina era una gran persona. Fuimos compañeras y también amigas, no tan amigas. Hemos compartido dos o tres Bailando juntas e hicimos dos temporadas teatrales, con Carmen Barbieri y otra con Sergio Gonal. Y fuimos a eventos, cumpleaños, fiestas; la verdad que era muy divertida y con un gran corazón”.

Luego reflexionó acerca de la decisión de Silvina de hacerse una cirugía estética, lo que le trajo enormes complicaciones en su salud y permanentes complicaciones que se incrementaron con el tiempo. Lo que le pasó a Silvina fue que Aníbal Lotocki (cirujano de varias famosas) le inyectó metacrilato en los glúteos, generándole secuelas irreversibles.

Ximena Capristo despidió a Silvina Luna en redes sociales.

Al respecto de las inseguridades respecto del cuerpo, Ritó opinó: “A todos nos pasa, a mí me pasó. No es para reírme, pero yo lo tomo ya desde un humor ácido, lo del tren bala, el micro diferencial, el avión... Se me vino la noche encima y sentía que no la podía remontar. Estuve tirada y al borde de la muerte, pero me decían ´vos sos otra cosa´. Yo soy una artista, he trabajado con los más grandes”.

La historia de María Eugenia Ritó y Pablo Echarri

Hace poco María Eugenia Ritó reveló: “Una vez salí con un famoso, pero yo no era famosa en ese momento”. Enigmática, dio detalles: “Está vivo, es un actor, sale con una actriz pero en ese momento no salía con ella”.

María Eugenia Ritó y Pablo Echarri tuvieron un breve romance.

Finalmente lo nombró: “Pablo Echarri”, dijo revoleando la mirada. Picante, confesó: “Fue cuando tuvo un impasse con Natalia Oreiro. No saben cómo besa y la tiene re linda”.