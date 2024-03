¡Chisme retro! Guido Süller confesó que tuvo encuentro con Gastón Trezeguet

Guido Süller, fiel a su actitud arrolladora y desinhibida, volvió al ruedo con nuevas confesiones sobre su pasado. Esta vez lo hizo a través de una entrevista en Intrusos por América TV, donde contó detalles de cómo fue su encuentro con Gastón Trezeguet cuando salió de Gran Hermano.

Sentado junto a Flor de la V y su equipo de panelistas, el hermano de Silvia Süller sorprendió al revelar que hace varios años tuvo un encuentro con Gastón Trezeguet, el ex Gran hermano y actual panelista.

El participante más controversial del primer Gran Hermano

“Cuando Gastón salió de Gran Hermano que era una mega estrella, yo estaba haciendo temporada en Mar del Plata y en un restaurante se me acerca. ¿Se acuerdan lo que era? Parecía un chico hollywoodense y viene, me empieza a tocar los músculos y me decía ‘qué bien que estás’”, recordó entre risas el arquitecto y ex comandante de a bordo.

El actor contó cuando tuvo un momento con Gastón Trezeguet hace más de 20 años. Foto: Agustin Zamora

Sin embargo, Guido confesó que no había pasado nada entre ellos. “Pero al final no pasó nada. Ahora está muy mayor. Yo quiero a alguien que no esté por interés conmigo, una persona de 30 o 40 años, pero no de 60. De 60 me gusta Fernando Burlando”, se la jugó.

Guido Süller contra la televisión

Hace poco, Guido Süller firmó contrato para trabajar en Luzu Tv y aprovechó la ocasión para reclamar al medio televisivo: “No saben lo que significa esto para mí. Siempre me he sentido usado por la tv. Como la única opción que tenían los programas para mejorar su rating. Era llamarme y tener que desangrarme en cámara para lograrlo. Y después... Chau”.

Luego, continuó: “A mí la televisión jamás me dio una oportunidad para conducir o actuar, soy el gran desperdiciado. Yo no soy ni loco, no fumo, no tomo, no me drogo, no nada. Soy cuerdo y las peleas son consensuadas y son armadas”. Para finalizar, agradeció al canal de streaming que lo contrató: “Acá siento que es diferente, que se me respeta, que no me están usando. Que nadie me exige nada, solo que sea yo y que esté cómodo. Que me divierta”.