Sol Pérez confesó el extraño motivo por el cual no entrena hace más de un mes y cómo cambió su humor

Desde sus comienzos en la televisión, Sol Pérez lleva el estandarte del entrenamiento físico y la comida saludable como motor de vida. En su Instagram es habitual que comparta detalles de sus exigentes rutinas de ejercicios y menúes balanceados. Por eso sorprendió mucho las revelaciones que hizo recientemente.

Según confesó para revista Gente, Sol Pérez hace más de un mes que no entrena. Como justificación explicó que está dedicándose a sus estudios de abogacía y tiene el objetivo de recibirse pronto: “Ya casi va a hacer un mes desde que no voy a entrenar. No sé cómo no mate a alguien a esta altura. Pero necesito recibirme, y sé que me falta poco. Es solamente dar bien un final”.

Sol Pérez compartió en Instagram su rutina diaria y sorprendió a sus fans: “Cuando arrancas como Hulk y terminás como La Sirenita” Foto: instagram

Sobre la posibilidad de trabajar como abogada, la rubia lo descartó. “Creo que me va a dar la tranquilidad de saber que no me tengo que sentar obligada a leer veinte libros. Es algo pesado. Cuando lo haga, será por placer. Me imagino tranquila cuando termine con esto, disfrutando de cosas que hacía antes”.

Sol Pérez y Guido Mazzoni, en el día de su casamiento.

Casada con Guido Mazzoni desde noviembre pasado, la panelista de Gran Hermano contó lo que más les gusta hacer juntos: “Los viajes. Es re divertido viajar con él porque es el compañero ideal: entrenamos, vamos a la playa, salimos. Y después, los momentos simples: el me hace mates y para mí es el mejor momento del día. Compartir esas cosas son lindas”.

Cómo es la vida de casada para Sol Pérez

Súper enamorada, Sol Pérez no tuvo más que elogios para Guido Mazzoni: “Mi marido es perfecto. Que me banque en cada cosa que hago, cuando no me queda tiempo para dedicarle al vínculo o a la casa… Eso no lo hace cualquiera. Entiende que es un momento que va a pasar”.

Es que según contó es poco el tiempo que pasan juntos: “Hoy salí de casa a la mañana, nos cruzamos unos segundos, y ya no lo vi en todo el día. Son las nueve de la noche ahora. Y ya me voy a Gran Hermano. Capaz que nos reencontramos a las dos de la mañana”.