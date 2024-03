A los gritos: el tremendo cruce entre Laura Ubfal y Sol Pérez en el debate de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 es todo un fenómeno televisivo y genera pasiones de todo tipo. El público sigue minuto a minuto el reality a través de las redes sociales y durante cada programa. Así como también, muchos fanáticos están atentos a la transmisión exclusiva durante las 24hs.

Pero no solo la audiencia del programa de Telefe es apasionada. Durante cada debate, los panelistas de Gran Hermano 2024 analizan el juego y comparten sus opiniones frente a cámara. Casi a diario, se generan fuertes cruces y opiniones divididas entre los analistas. Esta vez, Laura Ubfal y Sol Pérez se dijeron de todo.

El cruce entre Laura Ubfal y Sol Pérez en el debate de Gran Hermano 2024

Mientras Sol Pérez analizaba la salida de la última eliminada por votación del público, Laura Ubfal salió al cruce. “No coincido para nada”, comenzó diciendo la periodista de espectáculos. “Dice que sacaron a Sabrina por ser linda. Todas las chicas de la casa son hermosas…”, arremetió.

Por su parte, Sol Pérez se defendió: “No dije eso. Estás dando vuelta las cosas. Yo dije que la critican si sube fotos a una app, que si no las sube, que si hizo casting sábana... ¿qué les importa su vida privada si está en un juego?”.

Lejos de poner paños fríos, Laura Ubfal contraatacó. “Vos te sentís identificada, te minimizaban por linda cuando sos una gran laburante. La belleza de Sabrina no tiene nada que ver”, disparó contra Sol Pérez.

Por supuesto, este comentario indignó aún más a la ex chica del clima. “No me siento identificada de nada Laura, no me encasilles. Vos venís acá con una agenda de Furia y si sos fanática no podés estar acá, somos analistas y analizamos un juego”, dijo levantando su tono de voz.

Santiago Del Moro intentó calmar los ánimos pero no lo logró. “Cuando hacés sentir mal a alguien como todos entendimos, como buena mujer, tendrías que pedir disculpas. Yo jamás haría sentir mal a un compañero”, sentenció Sol Pérez.

Laura Ubfal no se retractó, todo lo contrario. “Es que entendiste mal. La gente me pregunta qué te pasa que gritás”, contestó. Esa frase la enojó aún más a Sol Pérez que le devolvió el golpe. “¿La gente es Twitter que vivís hablando de Twitter? Todos entendimos mal menos vos”, comentó visiblemente molesta.