Flor de la V tuvo un accidente doméstico y no quisieron atenderla en un hospital: el fuerte descargo

Flor de la V es la conductora actual de Intrusos, el programa de espectáculo que lleva más de dos décadas al aire. Allí brilla con su humor y carisma a la hora de llevar las noticias de la farándula argentina. En el programa del viernes, la famosa apareció con unas sandalias bajas y sentada, lo que llamó la atención, ya que la conductora acostumbra a realizar una entrada desfilando y con tacos altos.

Ante este panorama, Flor contó lo que le pasó y por qué debe permanecer sentada. Además de que no puede usar tacos altos y está con medicación. Esto es porque la conductora sufrió un accidente doméstico en su casa en la noche anterior al programa.

Flor de la V sufrió un accidente doméstico y mostró su enojo al no ser atendida en el hospital

Tras su presentación en Intrusos, Flor de la V explicó al aire qué le pasó: “Estoy sentada porque ayer tuve un accidente doméstico en mi casa, a la noche. Por eso estoy sin tacos”, comenzó su relato la conductora.

“Me llevé una puerta por delante y el dedo chiquito me lo saqué de lugar. Me dicen que eso es bastante frecuente, nunca me había sucedido. Siempre me había golpeado, pero nunca me pasó a este nivel”, añadió la famosa.

Qué le pasó a Flor de la V. / Captura

“Fue toda una odisea porque ayer a la noche me fui al Hospital Alemán con el pie hinchado. Estuve una hora esperando y no me atendieron, entonces me fui a mi casa. La verdad que es una vergüenza, lo quiero decir porque la verdad que no quiero ni siquiera mencionar la cifra que pago de medicina prepaga. Es una vergüenza que sucedan cosas como esas”, se quejó Flor de la V.

Luego reflexionó: “Imagínate la gente que no puede pagarlo y no tiene acceso a la salud”.

Más allá del disgusto que se llevó por no recibir atención, Flor contó que pudo atenderla un médico traumatólogo conocido de su marido.