María Eugenia Ritó habló de sus padres y contó detalles de su infancia: “Mi mamá era monja”

María Eugenia Ritó es una exvedette argentina que supo conquistar al público con su talento y personalidad en los escenarios. También estuvo en el Bailando por un sueño en varias ediciones. Luego se alejó de los medios de comunicación y mantuvo un perfil bajo.

Hace unas semanas la actriz y famosa rompió el silencio sobre su desaparición del mundo mediático y contó lo difícil que fue para ella salir de las adicciones y la depresión. Pero que logró ganar la batalla.

De a poco María Eugenia vuelve a su vida en la televisión presentándose en distintos programas a hablar de su fuerte historia de vida. En las últimas horas estuvo en Noche al Dente de invitada y allí contó cómo fue su infancia.

María Eugenia Ritó recordó a sus padres y reveló detalles de su niñez

Al ver una foto de ella en su niñez, reaccionó y contó: “Mi mamá era monja. Salió del convento, claramente, para tenerme a mí. Decidió dejar los hábitos y trabajar de empleada doméstica”.

“Mi infancia fue bastante difícil. Mi mamá vino de Paraguay. Ellos se llevaban casi 30 años de edad. Ella deja los hábitos y se casa con alguien del lugar en donde trabajaba, que era mi tía”, comentó la famosa.

“Toda una historia y yo cuando era chiquita veía que las monjas me venían a visitar a mi casa. Yo quería ser bailarina y monja, pero soy todo junto, una artista”, recordó emocionada sobre su pasado y sus padres.

La lucha de María Eugenia Ritó con las adicciones y depresión

En ese momento, la famosa fue a LAM para reaparecer en la televisión y hablar de su lucha. “Me separé y estuve sola, pero tuve mucho tiempo el apoyo de mi hermanita, que la amo y es mi única familia. Mi cuñado también y amigos. Es importante estar acompañado”, contó María Eugenia Ritó.

“Fue una situación de la que no podía salir. Es necesario saber pedir apoyo y terapia. Hoy estoy bien y agradezco mucho a la gente que me apoya el día de hoy y que me quiere volver a ver, a los periodistas, a mis pares”, manifestó la exvedette.