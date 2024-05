Belu Lucius la rompió en Punta Cana con su microbikini: “Si no me animo a usarla acá...”.

Belu Lucius compartió con sus seguidores los detalles de su reciente escapada familiar a Punta Cana, donde deslumbró con una microbikini que causó sensación.

Belu Lucius y su bikini rosada

La popular youtuber optó por un diminuto traje de baño para disfrutar de un día soleado tanto en la piscina del alojamiento como en la playa. Desde su llegada a República Dominicana, ha continuado exhibiendo sus atuendos playeros más atrevidos, impresionando a sus seguidores con cada publicación y recibiendo elogios por su estilo audaz.

Belu Lucius y su impactante bikini

En una de sus entradas, la youtuber reveló su predilección por las microbikinis de tiro alto con estampados vibrantes y llamativos. Este fue el diseño elegido para su día de playa y piscina, el cual mostró a través de un reel, stories y algunas fotografías, luciendo un estampado frutal con detalles de volantes en el corpiño.

La influencer posó en un costado y enamoró a todo Instagram.

Los admiradores de Belu Lucius no tardaron en manifestar su apoyo, llenando sus publicaciones de “me gusta” y comentarios en los que elogiaban su estilo y le felicitaban tanto por su éxito profesional como por el merecido viaje en compañía de su familia.

Belu Lucius sorprendió en ropa interior.

Pero en las últimas horas, se animó a un look más osado y no dudó en compartir con sus seguidores la incertidumbre que le producía este tipo de prendas.

La microbikini con la que Belu Lucius conquistó República Dominicana

Durante este merecido descanso junto a su familia, Belu Lucius comparte diariamente en sus redes sociales los conjuntos que elige para disfrutar del mar, siempre luciendo relajada y a la moda. En su más reciente publicación, se dejó ver con una microbikini muy particular.

En un carrusel que subió a su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 3 millones de seguidores, se mostró frente al espejo con una microbikini símil animal print en negro y beige.

La parte de arriba de la microbikini es tipo triangulito y la parte de abajo, colaless, con tiras regulables muy finitas. La particularidad es que en el estampado, el traje de baño también tenía dibujos de Mickey Mouse.

“Si no me animo a usarla acá, no me animo a usarla en ningún lado más. Hace banda que me la quiero poner. Es tan chiquita, que se me va a salir la cesárea por alguno de los costados.