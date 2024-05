El parto traumático de Cazzu y las complicaciones en el nacimiento de su hija: “Su corazón dejo de latir”

Cazzu es una cantante argentina de 30 años y una de las referentes femeninas del trap, mientras que Christian Nodal es un cantante mexicano de 25 años. Ellos están juntos hace casi dos años y ya formaron una hermosa familia con una hija de a penas ocho meses.

Inti, la pequeña hija de Cazzu y Christian Nodal, nació el 14 de septiembre de 2023, y por primera vez, el cantante mexicano contó lo fuerte que fue el parto de la niña. En una entrevista con “Noche de Luz”, Nodal explicó: “El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito”.

Cazzu y Christian Nodal junto a Inti Foto: Instagram

“Iba para un parto natural, pero al último momento, rompió la bolsa y con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó. Entonces, no se sentían los latidos”, agregó Nodal y comentó que escuchó como en la máquina de los latidos comenzó a reducir el sonido.

“Fue el peor sentimiento de toda mi vida, yo este golpe no te lo aguanto”, explicó Nodal y expresó sus ganas de quitarse la vida si su hija no salía con vida del parto, ya que no era un evento que podría soportar. Finalmente, comentó que salió todo bien en el nacimiento a través de la cesárea de Cazzu.

Así se enteraron Cazzu y Christian Nodal que iban a ser padres

En la misma entrevista, Christian Nodal comentó que no tenía planeado ser padre, pero expresó su deseo de ser padre joven y que lo que sucedió con Inti no estaba en los planes de él y de Cazzu. “Estamos en Japón y Cazzu no se sentía bien”, y comentó que la cantante argentina decidió hacerse una prueba de embarazo.

“No pensé que iba a estar embarazada. Se hizo tres pruebas y veo que están todas en negativo”, comentó, pero luego agregó que no entendían lo que decía en la caja, ya que estaba en japonés y al traducirlo se dieron cuenta de que las tres pruebas habían dado positivo. Inmediatamente, Nodal decidió llamar a sus padres y darles la noticia.