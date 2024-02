El excéntrico look de 3 millones de pesos que usó Cazzu en una romántica noche con Christian Nodal

Cazzu o su nombre real, Julieta Emilia Cazzuchelli es una cantante y trapera argentina de 30 años, que le tomó el gusto a la música desde muy joven e inspirada por su hermana mayor. De todas maneras, se encontró con el éxito internacional en 2017 tras el lanzamiento de “Loca” junto a Khea y Duki.

A mediados de 2022, Cazzu y el cantante mexicano Christian Nodal comenzaron una relación, y al año siguiente tuvieron una hija, Inti. La pareja de artistas muestra su vínculo a través de las redes sociales con fotos íntimas y románticas, y además, postean fotos de toda la familia.

Las románticas fotos que Cazzu y Christian Nodal postean en sus cuentas de Instagram. Foto: Instagram

Hace algunos días que Cazzu y Nodal se encuentran en París, Francia y no se perdieron de la Semana de la Moda 2024. En los últimos meses, la pareja mostró su talento y amor por la moda con looks de alta costura, y en esta ocasión, presenciaron desfiles y posaron con looks de marcas de lujos y muy costosas.

Cazzu, fiel a su estilo, lució un outfit sensual y elegante. La cantante argentina optó por un outfit de la marca de lujo francesa, Balmain. Como prenda principal, lució el vestido Devoré, el cual es de terciopelo, repleto de transparencias y con rosas bordadas en toda la pieza, largo, con cuello alto y hombros descubiertos.

Cazzu posó con un vestido Balmain muy costoso. Foto: Instagram

Según el sitio online de la marca, los mismos vestidos, pero en su versión corta, cuestan entre 990 y 2.290 euros, es decir, entre $900.000 y más $2.000.000. Cazzu lo combinó con un saco negro de cuero y largo, un bolso de mano en el mismo tono, lentes de sol, y unos zapatos de charol de Balmain con punta pronunciada y en color rojo, que cuestan 990 euros, es decir, más de $900.000, según el sitio web de la marca.

Es decir, que con el precio estimado del vestido y los zapatos, Cazzu posó con un look de más de $3.000.0000, un lujo que artistas como ella pueden darse.

Los zapatos Balmain de Cazzu. Foto: Instagram

Las íntimas fotos de Cazzu y Christian Nodal en París

Como era de esperar, Christian Nodal lució un look en composé con Cazzu, un pantalón, una camisa y zapatos negros, y por encima, una chaqueta negra y roja para combinar con las rosas del vestido de la cantante. Además, al igual que su novia, optó por gafas de sol.

Cazzu y Christian Nodal posaron juntos en la Semana de la Moda en París. Foto: Instagram

La foto sensual entre Cazzu y Christian Nodal. Foto: Instagram