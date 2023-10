El pasado 14 de septiembre, Cazzu y Christian Nodal compartieron la noticia más esperada por sus fans. A través de una publicación en Instagram, que acumula más de 2.9 millones de likes, ambos artistas anunciaron el nacimiento de su primera hija. Ahora, la rapera argentina y el cantante mexicano disfrutan de los primeros meses de su bebé.

Recientemente, Cazzu y Christian Nodal hicieron su primera aparición en público en México durante una gala especial por el Día de los Muertos. Ambos artistas se robaron todas las miradas con sus extravagantes vestuarios en el evento organizado por la revista Vogue.

Cazzu habló por primera vez sobre su hija y reveló el insólito nombre que le quería poner Christian Nodal Foto: Instagram

Ahora, la intérprete de “Maléfica” habló por primera vez tras el nacimiento de su bebé y reveló un curioso dato sobre cómo eligieron el nombre de la pequeña. “La miro y digo ‘esto lo hice yo’, después Christian dice ‘na, na, ese lo hice yo’”, comentó mientras la maquillaban.

“En ese segundo en el que le dije ‘para mí se tiene que llamar así me dijo ‘nooo, sí me encanta’”, recordó. Luego, dio detalles de cómo fue que se decidieron por el nombre. “Teníamos algunas opciones pero no tantas. Él tenía un chiste, quería que se llamara Miel”, confesó.

Cazzu habló por primera vez sobre su hija y reveló el insólito nombre que le quería poner Christian Nodal Foto: Instagram

“A veces hacía un chiste de acercarse a mí y decir ‘¿Miel estás ahí?’”, agregó. Aunque después aseguró que finalmente optaron por otro nombre.

Cómo se llama la hija de Cazzu y Christian Nodal

Mientras se encuentra en plena gira, Christian Nodal se encarga de mantener actualizados a sus seguidores de Instagram con imágenes y videos de sus shows en vivo. Así como también comparte su felicidad por esta nueva etapa en su vida como padre de su primera hija junto a Cazzu.

Christian Nodal y el cochecito de su bebé Foto: gentileza infobae

Antes del nacimiento de la bebé, se le vio al cantante una llamativa pieza de joyería nueva. Por supuesto, sus fans no dejaron pasar por alto un detalle particular de este accesorio. Se trata de un collar con el nombre ‘Inti’, el cual, según las teorías, sería el nombre elegido por la pareja para llamar a la pequeña.

¿Cómo se llama la bebé de Cazzu y Christian Nodal? El llamativo nombre que eligieron para su primera hija Foto: Instagram

Aunque, por su parte, ninguno de los dos artistas han confirmado ni desmentido oficialmente el nombre de su hija, por lo que sus seguidores continúan en espera de alguna presentación oficial de la bebé.