Tras ser madre, Cazzu se prepara para su regreso a la música: el curioso mensaje que alertó a sus fans

Cazzu o su nombre real, Julieta Emilia Cazzuchelli es una cantante y compositora argentina de 30 años, que saltó a la fama en 2017, pero que viene trabajando en la música hace algunos años más. Dentro del género urbano, encontró su espacio y se consagró a nivel internacional con múltiples hits.

Cazzu es una de las grandes artistas del género urbano con colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Actualmente, posee 8.7 millones de oyentes mensuales en la cuenta de Spotify y más de 2.400 millones de visualizaciones en YouTube.

Cazzy y su éxito en plataforma digitales. Foto: Instagram

En abril de 2023, Cazzu anunció que estaba embarazada dentro de su show en el Movistar Arena y la beba, Inti, nació el 14 de septiembre. Desde su embarazo y con mayor énfasis desde el nacimiento de su primera hija, la vida de la trapera cambió, y aunque participó en cuatro canciones durante ese año, se mantuvo alejada de nuevos lanzamientos desde abril.

La última canción fue Glock junto a La Joaqui. Diez meses más tarde, Cazzu subió una historia a su cuenta de Instagram dentro de un estudio musical y demostró que estaba trabajando en nueva música. Ella escribió: “Coton, un mic, un mate”, teniendo en cuenta que estaba grabando con el productor Nicolás Cotton.

La curiosa frase que compartió Cazzu. Foto: Instagram

Pero lo que llamó la atención fue la historia anterior, ya que compartió una frase con la imagen de una rata dentro del agua que decía: “Mi proceso creativo favorito es tocar fondo”, dando a entender que se encontraba en uno de esos momentos y por eso estaba en el estudio musical.

Cazzu se mostró dentro del estudio musical. Foto: Instagram

Cazzu y los motivos por los que aún no lanzó canciones

Cazzu suele lanzar una canción cada 14 de febrero por el día de los enamorados, las famosas C14TORCE, y luego de cinco años consecutivos, en 2023 no lo hizo porque su vida estaba descontrolada, según ella. Y este 2024 escribió: “Este año hice canciones, pero me di cuenta de que ninguna llegaba a ser merecedora de su regreso. No pierdan las esperanzas conmigo”.