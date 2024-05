Reapareció el sobrino de Romina Uhrig y la destrozó: “Es otra persona”

Fabián Herrera, sobrino Romina Uhrig, formó parte de Gran Hermano en febrero de 2023 cuando ingresó por algunos días para acompañar a su tía y competir a la par de los demás, pero a pesar de que su aparición en la casa más vista del país le abrió las puertas a la fama, también cerró la que mantenía la cercanía con ella.

Romina Uhrig sigue causando polémica. Foto: web.

Tanto es así que se animó a formar parte de Mitre Live y habló abiertamente sobre la distancia que mantiene con Romina: “Duele saber que no es la misma que era antes. Son dolorosos los dichos de ellas y creo que se la creyó y no reconoce que la familia siempre estuvo para ella, algunos panelistas dijeron que nosotros le pedíamos plata y no era así. Ella se alejó y de vez en cuando, si se siente sola, vuelve, es otra persona”, sentenció.

Fabián, quien la acompañó unos días en la casa, expresó un duro reclamo en las redes. Gentileza: InfoVeloz.

“Me pone mal no poder ver a mis primas hace meses. Yo extraño un montón a mis primitas y eso me afecta. Les mando un saludito a Mía, a Feli y a Nina. Ni siquiera puedo hablar con ellas por teléfono, con la única que hablé hace unos días fue con Mía porque querían tener una mascota, un hamster o algo así”, expresó el sobrino de Romina con tristeza.

Así está Caramelo, el perro de Romina Uhrig

La ex participante de Gran Hermano, Romina Uhrig volvió a generar polémica luego de mostrar cómo se ve actualmente la mascota que adoptó durante su paso por el reality en 2023, y su condición alertó a los seguidores del programa.

Preocupación por el estado de Caramelo, la perrita que adoptó Romina Uhrig: “Sucio y Descuidado” Foto: Todo

Cientos de comentarios surgieron a raíz de ese momento, señalando el aparente sufrimiento de Caramelo y cuestionaron si realmente estaba recibiendo el cuidado necesario por parte de Romina.