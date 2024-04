Agostina de Gran Hermano 2024 reveló la verdad de su relación con Romina Uhrig

Agostina de Gran Hermano 2024 fue una de las participantes que no aguantó la presión, el encierro y la convivencia con Furia, es por eso que decidió dar un paso al costado y dejar la competencia, en el momento que Lisandro fue eliminado del reality y quien era su compañero y aliado en la casa. Una vez que salió, la ex policía disfruta de su fama y la popularidad que le dejó su paso por la casa más famosa del país.

Agostina se conoció con Romina dentro del reality cuando la participante de la edición anterior entró por unos días, si bien allí no tuvieron mucho feeling, cuando salió, se volvieron a encontrar y rápidamente pegaron onda y compartieron distintos momentos.

La buena onda entre ellas se hizo notar y comenzaron a circular rumores de un posible romance entre ellas, ya que Agostina se separó de su novia cuando salió de Gran Hermano y está abierta a la posibilidad de una relación.

Agostina habló de su relación con Romina Uhrig Foto: Web

Qué dijo Agostina de Gran Hermano 2024 sobre los rumores de romance con Romina Uhrig

En medio de la lista de programas y eventos a los que debe asistir, Agostina fue entrevistada por Paparazzi y allí habló de su relación con la ex Diputada. “En realidad ella no me quería”, expresó la ex policía sobre la primera impresión que tuvo Romina de ella cuando todavía no se conocían.

“No le gustaba mi forma, mi juego y adentro se dio cuenta de que era diferente. Pero cuando entró a la casa pegamos muy buena onda y acá afuera nos llevamos súper bien, compartimos cosas. Había como un shipeo pero solo somos amigas”, comentó Agostina dejando en claro su relación de amistad.

Luego Agostina habló de su presente fuera de la casa, “ahora estoy súper bien, mi hija feliz y contenta con todo lo que me está pasando. Entré a Gran Hermano para vivir la experiencia, pero ahora estoy disfrutando de todo esto”.