La fuerte pelea entre Romina Uhrig y La Tora que terminó en llanto

No hay dudas de que Gran Hermano 2024 es uno de los formatos televisivos más exitosos y que llama todo el tiempo la atención de los espectadores. En el reality hubo peleas, amistades y participaciones especiales como fue el ingreso de exparticipantes de la edición anterior Alfa, Ariel y hace unas semanas Romina.

Alfa fue uno de los protagonistas de la semana tras su ingreso al relaity y su polémica estadía que terminó con la abrupta salida del participante. Su ingreso generó todo tipo de comentarios, ya que tuvo comentarios fuertes, peleas y hasta un “golpe” con Manzana.

En la noche de “Los exs” en la cual se reúnen en el vivo los ex participantes de esta edición y de otras para hablar de lo que pasa en el reality. En medio del programa Romina Uhrig y La Tora, jugadoras de la edición anterior, hablaban del comportamiento de Alfa en los días que estuvo en la casa más famosa del país.

El polémico ida y vuelta entre Romina Uhrig y La Tora en Gran Hermano

Romina y La Tora comenzaron a discutir sobre la conducta de Alfa que llevó al distanciamiento entre Furia y Catalina. Las ex participantes dejaban su postura sobre el comportamiento de Walter Santiago, por lo que Romina aprovechó para defender a su amigo: “Cuando Alfa se empezó a sentir mal, ella le dijo que se muera, festejó esa situación. Además siempre lo buscaba y le decía viejo de mierd*. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás”.

Lucila “La Tora” dejó su postura y cruzó a la ex diputada: “Él tuvo comentarios sobre ella horribles y misóginos. Una cosa es un juego y otra cosa es que él le diga a ella peter* o que se quiere voltear a alguien. Estamos todos locos”.

“Por eso la gente se pone del lado de Cata y digo que subió su imagen porque evidentemente algo pasó. Al Chino le hizo comentarios xenofóbicos y a Manzana (lo atacó) por la gordura”, agregó La Tora.

Frente a esto Romina se defendió: “Es que yo no lo justifico a él, lo que digo es que si a vos no te gusta que te ataquen no atacás. Si a ella no le gustaba que Alfa la busque, que la ataque, que le diga todas las cosas ¿por qué hacía lo mismo? Cuando Alfa se empezó a sentir mal, ella le dijo que se muera, festejó esa situación. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás”.

Para poner fin a la situación, el conductor cambió de tema y mandó a espiar la casa. Pero cuando regresaron al piso del vivo, una cámara filmó a la Tora que estaba llorando por la situación que se dio. Finalmente, Romina aclaró y le dijo unas palabras a Lucila: “No es personal contra Lu, lo que estoy diciendo. Solo digo que si a vos no te gusta que te ataquen no atacás. Y era por Alfa y Catalina, no es algo nuestro”.