La novia de Martín Ku de Gran Hermano 2024 rompió en llanto: “Estoy hecha m...”

Martín Ku es uno de los 15 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024, con su simpatía, sus valores y sus estrategias en la competencia, se ganó el cariño de una gran parte de la audiencia del reality, y actualmente, es uno de los favoritos para alcanzar la final.

Así como Martín Ku es protagonista dentro de la casa más famosa, su pareja, Marisol, tomó relevancia afuera de la casa. En esta oportunidad, la joven rompió en llanto a través de las historias de Instagram, ya que la acusaban de una alianza entre los participantes del repechaje para sacar a Furia de competencia.

Martín Ku de Gran Hermano 2020 junto a su novia Marisol Foto: Telefé

“Me están llegando un montón mensajes por una supuesta alianza que dijo Nicolás, el marido de Emmanuel. Les juro que yo no hice ninguna alianza”, explicó Marisol. Además, aclaró que siempre quiso juntarse con Catalina, pero que nunca pudieron por tema de tiempos. “Nunca nos vimos. Aparte Cata ama a Furia. No se crean todo”, agregó.

Además, arremetió contra el marido de Emmanuel, Nicolás, quien supuestamente dijo que Marisol estaba incluida en la alianza: “Me metió en un lío. Voy a hablar seriamente”.

La novia de Martín Ku aclaró: “No estoy diciendo que la alianza no haya existido. No lo sé porque no fui parte de ella, no tuve nada que ver. Me sacan porque me están mandando mensajes horribles y estoy teniendo una semana de mierd*, como para que encima se me vengan a atacar”.

“Basta, loco. Soy humana. Dejen de ser tan malos, ¿qué les pasa? No les basta con ver que estoy hecha bolsa”, dijo Marisol llorando y muy sensibilizada.

Cuándo es la gala de eliminación de Gran Hermano 2024

La gala de eliminación en Gran Hermano 2024 es el próximo lunes 1 de abril, teniendo en cuenta que el domingo 31 de marzo es Pascuas. Los participantes en placa de nominados son: Damián, Emmanuel, Joel, Mauro y Florencia.