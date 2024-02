El desgarrador relato de María Eugenia Ritó sobre su lucha contra las adicciones: “Estuve muerta”

María Eugenia Ritó fue una de las vedettes más destacadas de los escenarios que supo conquistar al público con su belleza y talento en las obras de teatro más importantes del verano. Además, fue figura del Bailando por un sueño en varias temporadas.

Sin embargo, luego de su momento de fama, decidió hacer un paso al costado y alejarse de los medios de comunicación. Después de varios años alejada de las pantallas de televisión y la exposición, apareció en LAM, en donde dio una entrevista exclusiva a Ángel de Brito.

El duro momento que vivió María Eugenia Ritó con las adicciones

Allí la ex vedette contó su decisión de mantener un perfil bajo y la lucha que debió afrontar en su vida.

“Me han pasado muchísimas cosas y bueno, llegó el día y dije, tengo que reaparecer. Entre todas las cosas, primero porque me había separado y después tuve el problema de adicción, que todo el mundo lo sabe, depresión”, comenzó su relato la famosa.

María Eugenia Ritó habló de su problema con las adicciones Foto: Google

“Lo que me pasó a mí le pasa a cualquier ser humano, pasan los años y uno lleva un estilo de vida, el cual uno se acostumbra, que es lo más lógico. A este estándar de vida me refiero desde lo artístico hasta lo económico”, agregó Eugenia.

Cuando el periodista mencionó su separación, la exvedette comentó: “Me separé y estuve sola, pero tuve mucho tiempo el apoyo de mi hermanita, que la amo y es mi única familia. Mi cuñado también y amigos. Es importante estar acompañado”.

“Fue una situación de la que no podía salir. Es necesario saber pedir apoyo y terapia. Hoy estoy bien y agradezco mucho a la gente que me apoya el día de hoy y que me quiere volver a ver, a los periodistas, a mis pares”, añadió con emoción la famosa.

Luego habló de la depresión que sufrió: “Salí de muchas cosas, es día a día. Hoy estoy con terapia, estuve internada porque lo necesitaba porque uno no puede solo. Estuve muerta. Te puedo asegurar que estuve muerta. Te saca el alma, te saca la vida, dejás de ser vos. Le pedí a Dios, me pasaba por eso que no podía volver al medio porque abría la ventana, me miraba al espejo y me pasaba que decía ‘tengo dos ojos, dos piernas, loca salí a caminar’, pero yo no podía”.

En referencia al estigma que tenía con su cuerpo, Ángel de Brito comentó: “Yo te llamaba y me decías, ‘esperá que tengo que bajar cinco kilos’, pero vos no sos tus kilos”. A lo que la exvedette respondió: “Soy un ser humano, tengo celulitis, me pasó el tren, el tren diferencial y el bala”.