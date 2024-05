La emoción de Luciano Castro al recibir un mensaje del hijo de su ex pareja

Luciano Castro es un reconocido actor argentino que formó parte de exitosas novelas, películas y obras de teatro. Hace varias semanas fue noticia cuando terminó su relación de dos años con Flor Vigna, luego de varios idas y vueltas en el que estaba involucrada su expareja y madre de sus hijos, Sabrina Rojas.

Pero no solo eso, sino que el actor, en el pasado, tuvo una fuerte historia de amor con la locutora Elizabeth “Negra” Vernaci. Si bien la relación no duró mucho tiempo, ambos se separaron en buenos términos y hasta el día de hoy mantienen buena onda.

El hijo de la Negra Vernaci le dejó un mensaje a Luciano Castro

El recuerdo del hijo de la Negra Vernaci con Luciano Castro

Luciano Castro estuvo en el programa de streaming que tiene la Negra Vernaci en Olga y allí la locutora le sorprendió con un video de su hijo Vicente, que le dejó un mensaje para el actor y expareja de su mamá. “Vicente te grabó algo para vos”, le dijo la conductora.

“Quiero compartir algunas de las enseñanzas que me dio. Primero, me enseñó a cómo pegar. Quiero decir que yo tenía entre dos y siete años, pero bueno, bienvenido sea el consejo, porque nunca me pegaron”, dice Vivente en el video que le dedicó al actor.

“Segundo, me enseñó a cómo tomar soda del pico. Lo único que le digo es que para alguien que es adicto a la soda, como yo, es lo mejor que le puede pasar. Lo sigo haciendo y lo recomiendo muchísimo. Y, por último, es algo que me pasó hace poquito. Me desconcentré, miré para abajo y choqué el auto. Eso es algo que yo vi que Luciano lo hizo. Dicho esto, Lu, te quiero muchísimo y siempre tengo los mejores recuerdos con vos”, cerró el hijo de la Negra Vernaci en el mensaje para Luciano Castro.

Ante el video y las emotivas palabras de Vicente, Luciano Castro se emocionó y dejó unas palabras: “Me emocioné un poco. Igual, es una emoción linda. Vicente era muy chiquito y siempre tuvo mucha personalidad”.