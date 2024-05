Luciano Castro enfrentó los rumores de romance con Griselda Siciliani y fue contundente

Hace varios meses que Luciano Castro y Flor Vigna anunciaron su separación, después de estar más de dos años juntos. En el medio hubo varios idas y vueltas con Sabrina Rojas, la expareja del actor y madre de sus dos hijos, lo que generó uno de los problemas de la ruptura.

Por su parte, Flor Vigna en más de una ocasión confesó que fue difícil para ella superar la separación del actor porque le seguía queriendo. De igual manera, le escribió una canción y en ella expresó su deseo de superación y lucha para seguir adelante.

Hace varios días que comenzó a circular el rumor de que Luciano Castro ha decidido volver a apostar al amor e iniciar un romance con una reconocida actriz. Según informaron en Socios del Espectáculo, el actor tendría una relación con Griselda Siciliani con quien ya habría estado en el pasado.

“No se enojen, los amamos, son talentosos, brillantes, nos encanta que estén juntos… Quienes están copulando en este momento son Luciano Castro y Griselda Siciliani”, revelaron en el programa de entretenimiento.

Luciano Castro y Griselda Siciliani ya fueron pareja en el pasado. Foto: captura

Luciano Castro hizo frente a los rumores de romance con Griselda Siciliani: qué dijo

Frente a los comentarios que generó esta noticia, Luciano Castro salió a decir su verdad: “No me enoja, lo tomo como lo que es, una pavada más”.

“Sobre todo si es Griselda, porque si me inventás con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, ya, lo mío con ella data de años”, agregó el actor sobre los rumores de romance con la actriz.

“Más allá de lo que pudo haber pasado, mil veces nos inventaron romances y nada, no me pasa nada. Nos cruzamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, pero nos reíamos en el sentido de con que facilidad se instala algo. Uno a veces piensa ‘hay que tocar a alguien importante con esa liviandad’. Y no lo digo hablando de mí. Pero bueno, en un punto te reís”, cerró Luciano Castro haciendo referencia a que no tiene ningún vínculo con la actriz.