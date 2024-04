La llamativa respuesta de Sabrina Rojas a si volvería con Luciano Castro: “Estamos en un momento hermoso”

Fue una de las separaciones más inesperadas de los últimos tiempos. Sin embargo, hace tres años Sabrina Rojas y Luciano Castro anunciaron que ya no estaban más juntos. Cada uno rehizo su vida amorosa: ella salió con el Tucu López; y él con Flor Vigna. Pero sus fanáticos aún tienen esperanzas sobre un posible reencuentro entre ellos.

Durante su visita al programa Noche al Dente por América, Sabrina fue consultada por su actual vínculo con Castro, padre de sus dos hijos: Fausto y Esperanza. Es que, tras su ruptura hace tres años, se han conocido ciertos roces por la crianza o entredichos con sus respectivas nuevas parejas.

Ahora que Luciano terminó su noviazgo con Flor Vigna y Sabrina también está soltera, Fer Dente quiso saber: “¿Cómo está todo con don Luciano Castro?”. Sabrina, contundente, afirmó: “Bien, estamos en un momento hermoso”.

Además de ser papá de Esperanza y Fausto, sus hijos con Sabrina Rojas, Luciano Castro es papá de Mateo, de 20 años. (Instagram Luciano Castro)

“Hoy lo hablábamos entre nosotros, entre él y yo, al mediodía mientras hablábamos de cosas de la casa, arreglos, y nos admirábamos de nosotros mismos de la buena comunicación que estamos teniendo hace minuto, minuto y medio”, dijo con humor. Luego Dente aseguró que el actor fue “divino” cuando visitó su programa el año pasado, a lo que Rojas aclaró con picardía: “Divino… tiene días y días”.

La actualidad de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Cuando el conductor le consultó si hay mucha gente que le pide que vuelva a estar en pareja con Luciano, Sabrina reveló: “Es un deseo muy loco de la gente, me lo dice gente que nos conoce, gente en la calle y en redes. Él y yo no queremos saber nada, no nos aguantamos”.

Para cerrar comentó: “Tenemos momentos en el que nos abrazamos, nos emocionamos, porque tenemos momentos de familia que logramos vernos y mirarnos a los ojos y decimos ‘que bueno este momento que logramos pasar en familia y que lindo lograrlo’. A veces nos miramos a los ojos, nos abrazamos y nos emocionamos orgullosos de nosotros, pero no nos aguantamos”.