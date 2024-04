El traje de baño ultra cavado que lució Sabrina Rojas para despedirse del verano

Sabrina Rojas sorprende en Instagram con cada publicación. Allí despliega toda su sensualidad y encandila con cada fotografía que comparte. En esta ocasión, disfrutó de unos días en Córdoba y compartió postales posando con el lago de fondo.

Sabrina Rojas subió la temperatura de las redes Foto: Instagram/rojassasi

La actriz logra captar la atención de todos con cada uno de sus looks. Sabe como llevarse todas las miradas y conquistar corazones. Combina muy bien estilos y sus outfits son la combinación perfecta entre elegancia y sensualidad.

Sabrina Rojas brilló desde Córdoba posando con un espectacular traje de baño total black. La actriz eligió una malla enteriza en color negro para disfrutar del calor cordobés. En otra fotografía se puede observar que le sumó al look un pareo en color blanco.

La rubia deslumbró y conquistó corazones con una malla enteriza ultra escotada en la parte superior. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La actriz mostró su figura y lució su espectacular bronceado.

Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas naturales. Resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono nude con brillos. La publicación obtuvo miles de likes y no pasó desapercibido el impactante look

Sabrina Rojas enamoró a todos en traje de baño

La modelo y actriz, Sabrina Rojas apostó por una malla enteriza muy sensual que enamoró corazones. Fiel a su estilo audaz, posó con un traje de baño muy jugado.

Sabrina Rojas disfrutó de una tarde en el lago luciendo un traje de baño total black que cosechó suspiros. Sus fans le dejaron cientos de halagos al ver la publicación y ella agradeció las muestras de cariño.