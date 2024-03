Flor Vigna culpó a Sabrina Rojas por su separación de Luciano Castro: “Había una intención...”

Flor Vigna sorprendió a sus fanáticos al comunicar su ruptura con el actor Luciano Castro. Sin embargo, lejos de alejarse de las polémicas, la cantante sacó una nueva canción y apuntó contra Sabrina Rojas.

En principio, la canción se llama “Puedo solita”, un himno de autosuperación. El objetivo del tema, de acuerdo con Vigna, es asegurarle a las personas que uno puede hacer las cosas en sus peores y mejores momentos.

“Quería hacer una canción para que uno misma diga ‘Puedo’. En los peores o mejores momentos (...) Ojalá les haga salir su parte más valiente”, expuso la actriz sobre el mensaje connotado de su canción.

El video de Flor Vigna llorando tras su separación de Luciano Castro. Foto: Instagram

Ahora bien, de acuerdo a una nota hecha para Socios del Espectáculo, esta canción surgió como una forma de contar y transmitir su dolor por la ruptura sin sufrir. Asimismo, aseguró que al hacer el tema, prometió que podía con todo.

“Necesitaba contar lo que me estaba pasando de alguna manera que me hiciera sentir bien. Más allá del dolor, me prometí a mí misma poder con todo, con mi sueño y con mis metas”, destacó Flor Vigna sobre los motivos detrás de su nueva canción.

Por qué Flor Vigna está enemistada con Sabrina Rojas

Respecto a su conflicto con Sabrina Rojas, el cronista de Socios del Espectáculo le preguntó a la bailarina si en su ruptura influyeron los conflictos de Castro con su ex.

Ante la pregunta, Flor Vigna respondió de forma tajante que si había sido un gran factor en su ruptura. Además, sentenció que había ganas de que ocurriera la ruptura.

“Si, tuvo un montón que ver (...) Creo que había una intención muy grande en que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y al final terminó influenciando”, explicó la artista sobre cómo las actitudes de Sabrina Rojas provocaron la ruptura en la relación.