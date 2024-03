El Tucu López ya superó a Sabrina Rojas: quién es su nueva novia

El Tucu López y Sabrina Rojas parecían ser la pareja ideal. Pero el amor no lo pudo todo y tras dos años de romance anunciaron hace tres meses su separación. Fanáticos y creyentes apostaban a que la chispa entre ellos volviera a encenderse. Pero no se pudo. Finalmente, el locutor estaría iniciando un nuevo romance y se conoció quién sería su nueva novia.

En Intrusos por América TV, Marcela Tauro fue la encargada de dar la noticia del nuevo romance del ex novio de Sabrina Rojas. Al parece el corazón del Tucu López ya habría sido conquistado por otra mujer que no es la ex de Luciano Castro.

Tucu Lopez (Instagram/@tuculopez)

Tauro dio algunas pistas: “Ella es actriz. Estuvo viviendo mucho tiempo afuera del país. Ahora volvió”. Y agregó: “Hace mucho tiempo... en un momento, la involucraron con el Negro Álvarez”. Al parecer la rubia en cuestión, que es amiga de Marcelo Polino, volvió a la Argentina el año pasado desde España. Se llama Isabella Grohmann, se la conoce como “la alemana”, tiene 50 años y dos hijos.

Isabella Grohmann Foto: web

Profesora de educación física, atleta y políglota, Isabella nació en Polonia. En su currículum local se incluyen participaciones en Grande Pá, Brigada Cola y La peluquería de Don Mateo, si bien fue Raúl Portal quien le abrió las puertas de los medios.

Los detalles de la separación de Tucu López y Sabrina Castro

Sobre la separación, Sabrina Castro había declarado en una entrevista concedida a Agarrate Catalina, el programa radial de Catalina Dlugi en La Once Diez: “Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo. Definitivo nunca es nada, ojalá que no, pero por lo pronto estamos separados”.

El Tucu López, por su parte, a fin del año pasado había declarado: “Cierro el año soltero. Siento que con Sabri no hubo un quiebre como tal o algo que haya roto el vínculo, no pasó por ahí. Fue algo que charlamos mucho y buscamos el punto en el que dijimos que lo mejor para nosotros ahora era distanciarnos”.