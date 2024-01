El duro descargo de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Que nadie te haga creer lo que no sos”

Hace unos días, Sabrina Rojas realizó una fuerte indirecta en las redes sociales que rápidamente se le vinculó con su expareja Luciano Castro, lo que llevó a una polémica porque el actor se iba a ausentar al cumpleaños del hijo que tienen en común, lo que finalmente no pasó.

Sin embargo, la indirecta de la actriz en su perfil de Instagram generó comentarios y opiniones en los medios de comunicación y hasta otros famosos opinaron del tema. Sabrina dejó en claro que su relación con Luciano no está en el mejor momento y cuestionó su conducta como padre.

El comentario de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro

Después de la polémica, la actriz volvió a usar su perfil para dejar un descargo de cómo se siente y poner fin a las opiniones sobre su interna familiar. Por medio de un video, Sabrina dejó una fuerte frase.

“Que nunca invaliden lo que te sucede. Escucharte y explicarte por qué estás equivocado, eso es una persona que vale la pena. Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo por expresar algo que te molesta, solo quiere manipularte”, escribió la actriz.

El comentario de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro Foto: instagram/rojassas

Luego agregó contundente: “Que nadie te haga creer lo que no sos. Que nadie te saque libertad de confiar en que lo que vos hacés, está bien”.

La opinión de Flor Vigna en el escándalo de Luciano Castro y Sabrina Rojas

Flor Vigna, bailarina y pareja del actor, habló de la polémica en Intrusos: “Me parece que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Me quedo con eso. Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos, se desvive por ellos”.

En referencia al conflicto que se hizo público, comentó: “Siento que fue un poquito injusto todo. Por ahí él por no querer dar notas, porque Lucho es más perfil bajo, prefiere no salir a hablar y a veces queda mal parado, pero no es así”.