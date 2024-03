Del llanto a la música: Flor Vigna habló sobre el peor momento de su vida

Flor Vigna es una celebridad multifacética del mundo del espectáculo argentino, teniendo en cuenta que triunfó como actriz, bailarina, conductora y actualmente, cantante, ya que se volcó a esa rama del arte porque confesó que siempre fue su verdadera pasión. Al igual que en sus otros proyectos, también se convirtió en un éxito.

En los últimos meses, Flor Vigna no se encuentra atravesando su mejor momento, ya que terminó su relación con Luciano Castro, después de casi tres años del inicio del romance. Además, la cantante sufrió críticas recurrentes respecto a su música.

El fin de la relación entre Flor Vigna y Luciano Castro.

En esta oportunidad, Flor Vigna contó como atravesó ese momento y cómo lo convirtió en música. La cantante explicó llorando: “Creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir, y tal vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca”.

Flor Vigna habló sobre cómo atravesó un duro momento de su vida

Luego, se mostró más contenta y enérgica, y explicó: “Llámenme loca, pero no me podía quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Así que agarre todo lo feo que me estaba pasando, a mis amigos, y nos fuimos al sur para transformarlo en música”.

A partir de ese momento se la puede ver a Flor Vigna componiendo y recalcó: “Quería hacer una canción que me recuerde, que pase lo que pase puedo”.

Cuándo sale “Puedo Solita”, la nueva canción de Flor Vigna

Esta canción Flor Vigna la llamó, “Puedo Solita”, una canción para decretar todo tu poder, explicó. Y luego, escribió: “Este capítulo de vida se llama: mi turno. Ojalá les haga salir su parte más valiente, ustedes sacan la mía, gracias por tanto apoyo”. La canción se lanzará el miércoles 20 de marzo a las 20:00 horas.