La angustia de Flor Vigna al hablar del difícil momento personal que atraviesa

Flor Vigna es una actriz, bailarina y cantante argentina que saltó a la fama cuando formó parte del programa de competencia física Combate con el que logró gran reconocimiento. Sin embargo, la famosa no vive un buen momento personal desde que se separó del actor Luciano Castro tras dos años y medio de relación.

Flor está enfocada de lleno en sus proyectos laborales, es así que lanzó una nueva canción y pronto va a publicar otra. En más de una ocasión sostuvo que el trabajo la ayuda a superar sus momentos tristes.

La famosa abrió su corazón y mostró su lado más vulnerable mientras entrenaba. Flor no se siente bien emocionalmente desde que terminó su relación con Luciano Castro, a pesar de que intenta salir adelante, hay días en los que no se encuentra bien.

Flor Vigna mostró el difícil momento personal que vive Foto: Instagram

La tristeza de Flor Vigna por el momento personal que vive

“Hoy es sábado, en lo personal es un día en el que tengo la cabeza bastante mal, pero el miércoles sale el lanzamiento del nuevo tema y quiero cambiar la energía, quiero demostrarme a mí misma que puedo”, expresó en un video que subió a sus historias.

Para intentar vencer sus emociones y su angustia, Flor se puso a entrenar mientras hablaba con sus seguidores. “Las palabras tienen poder, así que: soy fuerte, sé lo que quiero, no me voy a dejar caer por el drama, por la lluvia y por todas las cosas chotas que dice mi cabeza. Me costó mucho venir chicos, hay días en los que no tengo la cabeza para poder, pero lo voy a transformar”.

En un momento del video deja de hacer ejercicio y comienza a llorar, pero intenta vencer a su tristeza, por lo que se levanta y vuelve a entrenar.

En la publicación acompañó con unas palabras de agradecimiento para sus seguidores por la ayuda y el cariño que le brindan. “Ustedes son los que siempre me ayudan a cambiar la cabeza, me motivan a no rendirme. Hoy me cuesta, pero no me voy a dejar caer”, escribió la famosa.