Flor Vigna reveló un vergonzoso momento íntimo con una expareja: “¿tenes un trauma?”

Flor Vigna es una bailarina, cantante, actriz y conductora argentina de 29 años, que saltó a la fama tras su participación en el reality Combate (Canal 9) y desde entonces, comenzó a ganar terreno en todos los ámbitos artísticos, como telenovelas, el teatro, realities y en los últimos años, en su carrera musical.

Comenzó su carrera musical con “Uy!”, y desde entonces, su foco fue en su carrera como solista. Actualmente, posee más de 22 millones de visualizaciones en su canal de YouTube y más de 1.1 millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify.

Flor Vigna y su carrera musical.

En esta oportunidad, Flor realizó una entrevista con el programa de “Terapia Picante” y reveló una curiosa intimidad. Frente a la pregunta de si recordaba el lugar más random en el que se quedó dormida, ella explicó dicha situación.

Flor Vigna reveló un detalle íntimo. Foto: Gentileza Instagram

Flor comenzó: “Uy, yo me quedo dormida en todas partes, pero si ya me he humillado. Una vez durmiendo con una pareja, me meé. No sé, como que me fui a un sueño re profundo y me meé”, contó entre risas la cantante.

Por último, señaló: “Él siguió siendo mi novio, re buena persona”, y Alan Parodi le consultó: “¿tenías confianza? Me imagino”, y Flor asintió: “Sí, aparte no se enojó ni nada. Me dijo ‘¿estás bien?’, fue como tenes un trauma o algo”. Finalmente, aclaró: “No lo meé a él”.

Algunas de las exparejas de Flor Vigna más conocidas públicamente fueron Nicolás Occhiato, Matias Napp y Luciano Castro.

La reflexión de Flor Vigna en el día del amor

Tras su reciente separación, Flor Vigna paso el día de los enamorados sin pareja, pero rodeada de amigos y escribió: “En este 14 de febrero estoy en esa de enamorarme de mis días, de mis metas, de mi gente, de mi disfrute y disciplina, y todo lo que pueda hacer por mi mejor versión”.